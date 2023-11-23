Sakın Kaçırmayın: Samsung'dan Herkese 6 Ay Ücretsiz Amazon Prime Üyeliği!

Samsung'dan kullanıcıları sevindirecek bir kampanya haberi geldi. Amazon Prime üyesi olun veya olmayın, Samsung herkese 6 aylık Amazon Prime üyeliği hediye ediyor.

Samsung'un doğrudan Amazon sayfası üzerinden gerçekleştirdiği fırsatta bu kampanyanın Samsung Galaxy serisi telefonlara sahip olanlar için olduğu belirtilse de herhangi bir Samsung Galaxy serisi telefona ihtiyacınız bulunmuyor.

6 Aylık Ücretsiz Amazon Prime Üyeliği Nasıl Alınır?

Buradan kampanyanın gerçekleştiği sayfaya gidin.

kampanyanın gerçekleştiği sayfaya gidin. Sayfayı açtığınızda sol tarafta çıkan Amazon Prime üyelik kodunu kopyalayın. (Kod gelmezse farklı tarayıcı deneyebilirsiniz.)

Sayfada bulunan "Hediyeni kullan" kısmına tıklayın.

Açılan sayfada Amazon Prime üyeliğinize giriş yapın, yoksa yeni bir tane oluşturun.

Ardından gelen ekrana kopyaladığınız kodu yapıştırın ve ilerleyin.

Bu aşamaları tamamladığınızda 6 aylık Amazon Prime üyeliğine sahip olacaksınız ve 6 ayın sonunda üyeliğiniz 39 TL üzerinden yenilenecek ancak yenilemeyi Prime ayarlarınızdan kapatabilirsiniz.

Kampanyanın ne kadar süreceği bilinmiyor, bu nedenle kodlar oldukça sınırlı olabilir.