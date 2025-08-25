Samsung, 7 Yıl Güncelleme Sözünü Telefonların Ötesine Taşıyor!

Bir dönem güncellemeler konusunda yoğun eleştirilere hedef olan Samsung, günümüzde bu alanda önemli bir gelişim kaydetti. Güney Koreli teknoloji devinin birkaç yıl önce telefonlarına yedi yıl boyunca güncelleme desteği sunacağını açıklaması, teknoloji gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Şirket, kısa süre sonra bu güncelleme politikasını tabletler ve televizyonlara da genişletti. Şimdi ise kullanıcıları memnun edecek yeni bir adım daha atan Samsung, One UI arayüzünü ve yedi yıllık güncelleme desteğini pek çok akıllı ev cihazına da taşıma kararı aldı.

Samsung, Akıllı Ev Aletlerine 7 Yıl Güncelleme Sözü Veriyor

Samsung’un açıklamasına göre One UI, akıllı ev aletlerinde Bixby, Galeri uygulaması, Samsung TV Plus ve geliştirilmiş SmartThings özellikleri (örneğin Family Care, Pet Care, Home Care) ile gelecek. Ayrıca, 2026’dan itibaren desteklenen cihazlara Now Brief özelliği de eklenecek.

Now Brief; hava durumu, aile programı, önerilen tarifler gibi bilgileri gösterecek. Örneğin çamaşır makinesinde kalan süre gibi ev içi durumları da ekrana yansıtabilecek.

2024 ve sonrasında piyasaya sürülen Wi-Fi destekli akıllı ev aletleri, çıkış tarihinden itibaren 7 yıl boyunca güncelleme alacak. Ancak Samsung, donanım sınırlamaları (örneğin bellek veya işlemci performansı) nedeniyle bazı güncellemeleri atlama hakkını saklı tutuyor.

İlk güncellemeler önümüzdeki aydan itibaren buzdolapları, çamaşır makineleri, kurutucular, klimalar ve daha birçok ürüne sunulacak. Sonuç olarak, Samsung’un akıllı ev aletleri alanında çıtayı yükseltmesi dikkat çekiyor.

One UI platformu ve uygulamaları, farklı cihazlarda daha sorunsuz ve tutarlı bir deneyim sağlarken; uzun vadeli güncelleme politikası da kullanıcıya güven vererek cihaz tercihinde önemli bir avantaj sunuyor.