Samsung, Galaxy S26 Ultra'da Sürpriz Bir Tasarım Değişikliği Yapacak

Samsung'un 2026'nın ilk aylarında Apple'ın iPhone 17 Pro Max'ine rakip olarak tanıtacağı Galaxy S26 Ultra, çok daha ergonomik bir tasarımla gelecek. İddialara göre telefon, selefi Galaxy S25 Ultra’ya kıyasla daha yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Bu tasarım güncellemesi sayesinde S26 Ultra elde daha rahat tutulabilir bir cihaz olacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra Daha Ergonomik Bir Telefon Olacak

Samsung her ne kadar son birkaç yıldır S serisi telefonlarının tasarımında ciddi değişiklikler yapmaktan kaçınsa da küçük dokunuşlarda bulunuyor. Örneğin şirketin Ocak 2024'te tanıttığı daha köşeli ve dikdörtgen bir kutuyu andıran tasarım ile gelmişti. Söz konusu tasarım görenler ve telefonu eline alanlar tarafından çok beğenildi.

Ancak aynı şeyi Galaxy S24 serisi kullanıcıları için söylemek mümkün değil. Özellikle S24 Ultra sahipleri bu tasarımı uzun süreli kullanımlarda rahatsız edici buldu. Hatta bazıları telefonun köşeli tasarımının pantolonlarını bile deldiğini iddia etti. Tam da bu nedenlerle Samsung Galaxy S25 Ultra'da önceki modellere göre daha yumuşatılmış köşeler tercih etti.

Yine de kullanıcıların bir kısmı cihazın hala elde sert hissiyat yarattığını dile getirdi. Yeni sızıntılara göre şirket, Galaxy S26 Ultra'da köşe hatlarını daha da yuvarlatarak bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu değişiklik özellikle uzun süreli kullanımda avuç içine baskıyı azaltarak daha konforlu bir deneyim sunacak.

Sık sık doğru çıkan sızıntılarla gündeme gelen Ice Universe da iddiaları doğruladı. Ancak henüz yeni Samsung Galaxy S26 Ultra'nın tasarımı ortaya çıkmadı. Ancak Samsung'un sızıntılarla mücadele etme konusundaki "başarısını" göz önünde bulunduracak olursak bu durumun yakında değişeceğini söyleyebiliriz.