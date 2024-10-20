Samsung'un ABD'deki Yeni Çip Fabrikasında Kriz Devam Ediyor: Şimdiden Milyonlarca Dolar Kayıp Yaşandı!

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Samsung ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Yayınlanan yeni raporlar, şirketin ABD’nin Teksas eyaletinde inşa etttiği yeni çip fabrikasının beklenenden daha geç tamamlanacağını ortaya koyuyor. Detaylar haberde.

Samsung, ABD'deki Yeni Çip Fabrikası İçin Gerekli Bazı Ekipmanların Teslimatını Erteledi!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, uzun bir süredir ABD'de yeni bir yarı iletken çip fabrikası kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Firma, geçtiğimiz yıllard yapımına başladığı üretim tesisinin faaliyete başlaması için ilk olarak hedefliği 2024 tarihini 2026'ya ertelemişti. Son olarak yeni ortaya çıkan raporlar, fabrikanın ancak 2027 yılında üretime başlayabileceğini öne sürüyor.

Raporlara göre Samsung, çip fabrikası için anlaşmaya vardığı ASML'den talep ettiği çip yapım ekipmanlarının teslimatını erteledi. Sektörel kaynaklar, bu erteleme kararının arkasında projenin henüz büyük bir müşteri kazanamamış olmasının yattığını öne sürüyor. Ayrıca 17 milyar dolara mal olan fabrika için diğer bazı ekipman üreticileriyle de anlaşılan siparişlerin durdurulduğu, bu bağldamda söz konusu üreticilerin de başka müşteriler arayışına girdiği de söyleniyor.

Öte yandan söz konusu fabrika, Samsung'un çip endüstrisinde hedeflediği pazar payı için büyük bir önem arz ediyor. Zira şirket, bellek çipleri yerine rakibi TSMC'nin de uzun bir süredir çalışmalar yürüttüğü fason yonga üretimini mevcut fabrikada gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ancak pek çok kişiye göre üretim tesisindeki yavaş ilerleyeliş bu alanda TSMC ile Samsung arasındaki mesafenin giderek daha da açılmasına sebep oluyor.

Paylaşılan verilere göre Samsung, TSMC ile rekabet etmek için uzu yıllardır çaba göstermesine rağmen yarı iletken çip endüstrisinde son beş yılda 8 puan kayıp yaşadı. Şirket, pazar payında 2024'ün ilk çeyreği itibariyle yüzde 11'e gerilerken, TSMC'nin pazar payı aynı dönemde yüzde 61,7'ye kadar yükseldi.

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