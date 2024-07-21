Samsung, Ağustos 2024 Güncellemesinin Kesinlikle Yüklenmesi Gerektiğini Söyledi: İşte Nedeni!

Samsung, Android 15 ve One UI 7 çalışmalarına devam ederken, kullanıcı güvenliğini artıran yamaları da göz ardı etmiyor. Güney Koreli üretici son olarak yakında yayınlamaya hazırlandığı Ağustos 2024 güncellemesinin kesinlikle kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Samsung, Ağustos 2024 Güncellemesinin Kesinlikle Yüklenmesi Gerektiğini Söyledi

Firmanın bu konudaki hassasiyeti, haziranda tespit edilen CVE-2024-32896 isimli bir güvenlik açığından kaynaklanıyor. O dönemde bunun sadece Pixel modellerini etkilediği düşünüldü ve hatta Google tarafından takvimde olmayan bir güncelleme bile yayınlandı. Ancak görünüşe göre bu açık, tüm Android telefonlar ve tabletler için bir tehlike oluşturuyor.

Samsung, bu nedenle söz konusu açığı ortadan kaldıracak Ağustos 2024 güncellemesinin kesinlikle yüklenmesi gerektiğini söylüyor. Hatta markanın Forbes'a yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay Galaxy telefonları ve tabletleri için kritik bir güvenlik yamasının yayınlanacağını söylediğini belirtelim.

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