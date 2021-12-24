Samsung Akıllı Telefonları Android'e Veda mı Ediyor?

Samsung akıllı telefonları Android işletim sistemini kullanmayı bırakabilir. Dohyun Kim, Güney Kore merkezli teknoloji devinin birkaç yıl içerisinde yeni işletim sistemine geçiş yapacağını ileri sürdü. Ortaya atılan iddiaya dair detaylar haberimizde.

Yakında Samsung Akıllı Telefonları Android Kullanmayabilir

Ice Universe, geçtiğimiz aylarda Güney Koreli teknoloji devinin gelecekteki akıllı telefonlarında Android işletim sistemi yerine Google'ın Fuchsia isimli işletim sistemini kullanmaya başlayacağını ileri sürmüştü. Dohyun Kim de teknoloji devinin Android'e veda etmeye ve Fuchsia'ya geçiş yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Kim, yeni işletim sistemine geçiş sürecinin birkaç yıl süreceğini ileri sürdü. Böylelikle Kim, Ice Universe tarafından ortaya atılan iddiayı yinelemiş oldu. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, ortaya atılan iddiaya yönelik herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, 2016 yılından beri açık kaynak kodlu Fuchsia isimli işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Birinci nesil Nest Hub cihazı, Fuchsia işletim sistemini kullanan ilk ürün olmuştu. Söz konusu işletim sistemi, çok çeşitli cihazlar için tasarlandı ve Android'e kıyasla kolay güncellenebilirlik gibi birçok avantaj sunar.

Bloomberg'ün 2018 yılında yayımladığı bir rapora göre Google, Pixel akıllı telefonlar da dahil olmak üzere Android ve Chrome cihazlarını Fuchsia işletim sistemine taşımayı düşünüyordu. Şirket, o dönem bu taşıma işlemini beş yıl içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyordu.

Samsung, bir süre önce söz konusu işletim sisteminin gelişimine katkıda bulunmaya başladı. Bu, Güney Koreli şirketin gelecek yıllarda satışa sunacağı cihazlarda Fuchsia işletim sistemini kullanacağına yönelik ihtimali güçlendirdi.

Yazılım devi Google, işletim sistemini akıllı cihazlara ve diğer ürünlere getirme planı, birkaç ay önce iş ilanları yayımlamaya başladığında ortaya çıktı. Görünüşe göre şirket, Fuchsia Devices ekibi oluşturdu ve söz konusu işletim sistemini Google haricindeki cihazlara getirmeye hazırlanıyor.

Bu, Samsung telefonlarının gelecekte Fuchsia OS'e sahip olacağının bir başka kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Çinli teknoloji devi Huawei de Fuchsia'yı benimsemeyi düşünüyordu. Şirketin 2018 yılında Fuchsia işletim sistemini oyun odaklı bir akıllı telefona getirmek için çalıştığı belirtilmişti.

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