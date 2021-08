Samsung Çalınan Akıllı TV'leri Uzaktan Devre Dışı Bırakıyor

Samsung, aklıı TV'lerini uzaktan devre dışı bırakıyor. Koreli şirket, Güney Afrika'daki şiddetli kargaşanın ortasında depolarından yağmalandığını söylediği akıllı TV'leri uzaktan devre dışı bırakmaya başladı. Peki ya teknoloji devi Samsung bunu neden yapıyor?

Günümüzde akıllı cihazlar söz konusu olduğunda, sahip olmak artık eskisi gibi kolay değil.

8 Temmuz'da Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın memleketi olan KwaZulu-Natal'da ayaklanma başladı. Alışveriş merkezleri ve diğer işletmeler, yiyecek, elektronik ve diğer malzemeleri çalan çeteler tarafından arandı.

Samsung ise bu ayın başında müşterilerine internete bağlı her Samsung TV'yi istedikleri zaman uzaktan devre dışı bırakabileceğini söyledi. Şirketin 6 Ağustos duyurusu, Temmuz ayında Güney Afrika'da belirsiz sayıda TV'nin çalınmasına yanıt olarak geldi ve muhtemelen birçok müşteri Samsung'un TV Blok İşlevini ilk kez duydu.

Bu özellik, Samsung'un "TV ünitelerinin gereksiz yere etkinleştirilip etkinleştirilmediğini" ve "tüm Samsung TV ürünlerine önceden yüklenip yüklenmediğini" uzaktan kontrol etmesine olanak tanıyor. Görünüşe göre yağmalanan TV'ler gereksiz aktivasyon kategorisine giriyor.

Samsung'un TV Block özelliği, internete bağlı bir Samsung TV'nin çalışır durumda olmaması gerektiğine karar verdiği seri numarasına isabet alınırsa, bu televizyonu uzaktan devre dışı bırakılabileceği anlamına geliyor. Ancak bunu yapabilmek için internet bağlantısı gerekiyor ve bunun gerektirdiği müşteri gözetimi, modern akıllı TV'lerin temel bir parçasıdır.

