Dikkat! Hesabınız Uzun Süredir Aktif Değilse Samsung Tarafından Silinecek!

Son dönemde yaklaşan yeni katlanabilir akıllı telefon modelleriyle gündeme gelen Samsung ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, geçmişte Google'ın yaptığı gibi aktif olmayan hesapları kaldırma kararı aldı.

Samsung, çok yakında uygulamaya başlayacağı yeni kullanıcı politikası kapsamında, uzun süredir aktif olmayan Samsung hesaplarını sisteminden tamamen kaldıracağını duyurdu. Bu adımın, hem kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak hem de sistem üzerindeki gereksiz yükü azaltmak amacıyla atıldığı belirtiliyor.

24 Aydır Aktif Olmayan Hesaplar Temmuz Ayında Sistemden Kaldırılacak

Şirket tarafından kullanıcılara gönderilen resmi bilgilendirme e-postalarına göre, son 24 ay içerisinde herhangi bir oturum açma veya işlem yapılmamış hesaplar "aktif olmayan hesap" olarak sınıflandırılacak. Bu tür hesaplar, 31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren sistemden silinmeye başlanacak.

Aktarılanlara göre aktif olmayan hesaplar silinmeden önce sahiplerine bildirim gönderilerek bilgilendirilecek. Silme işlemi tamamlandığında ise hesaba bağlı tüm veriler kalıcı olarak sistemden çıkarılacak ve bu veriler daha sonrasında kurtarılamayacak.

Öte yandan aile profili olarak tanımlanan kullanıcılar, Samsung mağazalarından alışveriş yapmış olanlar ve puan biriktirmiş hesaplar bu uygulamadan etkilenmeyecek. Bu kategorilere giren kullanıcılar için şirket, ek bir güvenlik ve bilgilendirme süreci de yürüteceğini ifade ediyor.

Samsung, bunların dışında herhangi bir hesaba sahip olanların olası veri kayıplarını önlemesi için hesaplarını belirli aralıklarla kullanmalarını veya önemli verileri silinmeden önce yedeklemelerini öneriyor.

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