Samsung, Android 11'e Dayanan One UI 3.0 Beta Programını Başlattı

Google, Pixel telefonlar için Android 11’i kullanıcıların beğenisine sunduktan sonra Samsung çok geçmeden geliştirici beta programını başlattı. Android 11’e dayanan One UI 3 arayüzünü herkesten önce görmek, yeni özellikleri deneyimlemek isteyenler için detaylar paylaşıldı.

One UI 3.0 Beta Programı Açıldı

Samsung’un Android 11 güncellemesi ile birlikte sunacağı yeni kullanıcı arayüzü One UI 3 için beta programı başlatıldı. One UI 3.0 Beta Programı belirli bölgelerdeki (Çin, Almanya, Hindistan, Polonya, Kore, İngiltere ve Amerika) kullanıcılar daha doğrusu geliştiriciler için indirilmeye açılacak. Ön beta programına sadece Amerika ve Kore’deki geliştiriciler katılabiliyor. Güney Koreli teknoloji devinin son çıkardığı üst seviye model Galaxy Note 20 serisi (Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra) olsa da beta programı sadece Galaxy S20 serisine açıldı. Bu şaşırtmadı çünkü Samsung her yıl en yeni Android sürümünü ilk olarak Galaxy S serisine veriyor.

Hangi Cihazlar One UI 3.0 Beta Programına Katılabiliyor?

Galaxy 20, Galaxy S20 Plus veya Galaxy S20 Ultra LTE/5G modeline sahip geliştiricilerin katılabileceği One UI 3 beta programı için Samsung uyarıda bulunuyor. Beta yazılımı yüklemeden önce kullanıcılara Smart Switch ile bilgisayarlarına yedek almaları önemle tavsiye ediliyor. Beta yazılımında beklenmeyen davranışların veri kaybına neden olabileceği de vurgulanıyor. One UI beta programına kayıt olmak isteyenler için detaylı bilgilendirme sayfasını da paylaşalım.