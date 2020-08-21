Bilinmeyen Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra Özellikleri

Samsung Galaxy Note 20 etkinliği esnasında Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra’nın özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Hemen ardından Samsung’un Unpacked etkinliğinde bahsetmediği Galaxy Note 20 gizli özellikleri yazısını yayınladık. Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Note serisinin en iyi özelliklerini bir de kendi paylaştı. İşte Samsung’a göre en iyi Galaxy Note 20 özellikleri

Bilinmeyen Samsung Galaxy Note 20 Özellikleri

Tek Çekimle Anın Daha Fazlasını Yakalayın

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra’nın kamerası gelişmiş Tek Çekim deneyimi sunuyor. Yapay zeka destekli özellik artık 5 - 15 saniyelik çekim süresi içinde eşzamanlı olarak 14 tür fotoğraf ve video çekmenize olanak tanıyor. Özelliği kullanmak için, Kamera uygulamasını açın ve menü seçeneklerinden Tek Çekim moduna dokunun. Kamera menüsünde zamanlayıcıya dokunark ve zamanlayıcı çubuğunu istediğiniz ayara çekerek çekim sürenizi ayarlayın. Ardından deklanşöre dokunun, kaydırın; kamera otomatik olarak en iyi klipleri çekecek. Bitirdikten sonra, ön izleme küçük resmine dokunun ve çektiğiniz sahne için optimize edilmiş sonuçları görün.

Portrelerde Kişiliğinize Canlılık Katın

Galaxy Note 20 serisinde geliştirilmiş Tek Çekim modu size sadece çekim için daha fazla süre vermekle kalmıyor, aynı zamanda sonuçlarla daha fazlasını yapmanıza da olanak tanıyor. Tek Çekim’e Renk Seçim Portresi eklendi; objenizin öne çıkmasını sağlamak için bir arka plan rengi seçerek stüdyo benzeri portreler çekmenize olanak tanıyor.

WiFi Ağını Arkadaşlarınızla Paylaşın

Hepimiz misafir ağırlarken WiFi şifresini tekrar tekrar paylaşmanın gerimliğini yaşadık. Galaxy Note 20 serisi Kişiler listenizdeki kişilerle yakın alan cihazlarından WiFi erişim bilgisi istemenize izin vererek bunu ortadan kaldırıyor. Çok geçmeden arkadaşlarınız sizinle parolayı paylaşmış oluyor, bu yeni WiFi ağlarına giriş yapmanızı kolaylaştırır.

En Kaliteli WiFi Bağlantısını Bulun

Herkese açık alanlarda WiFi’a bağlanırken, Galaxy Note 20 serisi en hızlı ve en stabil sinyali bulmanızı da kolaylaştırıyor. WiFi aradığınızda, Galaxy Note 20 serisi ağ adının altında giriş yapma gereksinimleri ve bağlantı kalitesi hakkında bilgi sağlıyor, böylece her seferinde en stabil, güvenli bağlantıyı kolayca bulmuş oluyorsunuz.

Beğendiğiniz Yeni Müzikleri Arkadaşlarınızla Paylaşın

Arkadaşları hiçbir şey müzik sevgisi kadar bir araya getiremez. Galaxy Note 20 serisi, geliştirilmiş Müzik Paylaşımı deneyimi ile birlikte en sevdiğiniz şarkıyı paylaşmanızı kolaylaştırıyor. Özellik daha önce müziğin yalnızca paylaşılan bir arkadaşınızın telefonuna bağlı cihazlarda çalınmasına izin verirken, Galaxy Note 20 serisinde telefonunuza bağlı Buds kulaklık ve arkadaşınızın telefonuna bağlı Galaxy Buds kulaklıkta dinleyebiliyorsunuz. Müzik Paylaşımını açmanız için arkadaşınızın Buds’ını seçmeniz yeterli; her iki Buds da aynı müziği çalacaktır.

Bixby ile Video İzleme Üzerinde Kontrolü Ele Alın

Galaxy Note 20 serisi Bixby sesli kontrol ile video izleme deneyiminiz üzerinde size daha fazla kontrol sağlıyor. En sevdiğiniz diziyi telefonunuzdan yayınlarken, Bixby’e “Bu diziyi TV’de oynat” diyerek sorunsuz bir şekilde TV ekranına geçebiliyorsunuz. Sorunsuz, kesintisiz bir görüntüleme deneyimi için “Bu diziyi mobil cihazda tekrar oynat” diyerek de geri dönebilirsiniz. Bir sahneyi kaçırdıysanız veya ileri atlamak istiyorsanız ses kontrolü size içeriği geri sarma, ileri, sarma, duraklatma ve oynatma gücü vererek işinizi kolaylaştırıyor. Ses kontrolü, Bixby’e en sevdiğiniz dizinin adını oynatmasını söylerek izleyeceğiniz şeyi aramanıza da yardımcı olabiliyor.