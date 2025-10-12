Samsung'dan Popüler Modele One UI 8 Güncellemesi!

Samsung, Galaxy M54 modeli için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi sundu. Yeni sürüm dağıtılmaya başlandı. Peki güncelleme nasıl kontrol edilir?

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

⚡ Önemli Bilgiler

  • Samsung Galaxy M54 için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi yayında.
  • Güncelleme birçok yenilik getiriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en yeni yazılımı Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini hız kesmeden dağıtmaya devam ediyor. Daha önce birçok modelini güncelleyen şirket, şimdi ise bir modele daha bu güncellemeyi sunmaya başladı. Peki kısa süre önce Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alan Samsung modeli hangisi?

Samsung Galaxy M54 İçin Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi

M546BXXU9EYI4 sürüm numarasına sahip bu güncelleme, Galaxy M54 için resmi olarak dağıtılmaya başladı. Aşamalı olarak kullanıcılara sunulan One UI 8 güncellemesinin kısa süre içinde tüm cihazlara ulaşması bekleniyor.

Güncelleme Nasıl Kontrol Edilir?

  • Adım 1: Telefonunuzda Ayarlar uygulamasını açın.
  • Adım 2: Aşağı kaydırarak Yazılım güncelleme bölümüne girin.
  • Adım 3: “İndir ve yükle” ya da “Güncellemeleri kontrol et” seçeneğine dokunun.
  • Adım 4: Eğer güncelleme varsa indirme işlemini başlatın.
  • Adım 5: İndirme tamamlandığında Yükle butonuna basarak kurulumu başlatın.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Yenilikleri

  • Daha modern ve akıcı arayüz
  • Güncellenmiş simgeler ve animasyonlar
  • Koyu mod geliştirmeleri
  • Kilit ekranı özelleştirme seçenekleri artışı
  • Daha hızlı uygulama açılışları
  • Gelişmiş RAM ve pil optimizasyonu
  • Isınmayı azaltan sistem iyileştirmeleri
  • Mikrofon/kamera kullanım bildirimi
  • Uygulama izin yönetiminde daha fazla kontrol
  • Güncel güvenlik yamaları ve Knox geliştirmeleri
  • AI destekli metin önerileri ve içerik özetleme
  • Akıllı fotoğraf düzenleme araçları
  • Daha iyi sesli komut algılama
  • Samsung Notes ve klavyeye yapay zeka entegrasyonu
  • Bölünmüş ekran ve pop-up pencere geliştirmeleri
  • Sürükle-bırak ile dosya paylaşımı kolaylığı
  • Samsung DeX iyileştirmeleri
  • AI tabanlı sahne/kamera iyileştirmeleri
  • Galeri’de akıllı arama ve düzenleme seçenekleri

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

