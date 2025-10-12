Samsung'dan Popüler Modele One UI 8 Güncellemesi!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en yeni yazılımı Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini hız kesmeden dağıtmaya devam ediyor. Daha önce birçok modelini güncelleyen şirket, şimdi ise bir modele daha bu güncellemeyi sunmaya başladı. Peki kısa süre önce Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alan Samsung modeli hangisi?

Samsung Galaxy M54 İçin Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi

M546BXXU9EYI4 sürüm numarasına sahip bu güncelleme, Galaxy M54 için resmi olarak dağıtılmaya başladı. Aşamalı olarak kullanıcılara sunulan One UI 8 güncellemesinin kısa süre içinde tüm cihazlara ulaşması bekleniyor.

Güncelleme Nasıl Kontrol Edilir?

Adım 1: Telefonunuzda Ayarlar uygulamasını açın.

Telefonunuzda uygulamasını açın. Adım 2: Aşağı kaydırarak Yazılım güncelleme bölümüne girin.

Aşağı kaydırarak bölümüne girin. Adım 3: “İndir ve yükle” ya da “Güncellemeleri kontrol et” seçeneğine dokunun.

ya da seçeneğine dokunun. Adım 4: Eğer güncelleme varsa indirme işlemini başlatın.

Eğer güncelleme varsa indirme işlemini başlatın. Adım 5: İndirme tamamlandığında Yükle butonuna basarak kurulumu başlatın.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Yenilikleri

Daha modern ve akıcı arayüz

Güncellenmiş simgeler ve animasyonlar

Koyu mod geliştirmeleri

Kilit ekranı özelleştirme seçenekleri artışı

Daha hızlı uygulama açılışları

Gelişmiş RAM ve pil optimizasyonu

Isınmayı azaltan sistem iyileştirmeleri

Mikrofon/kamera kullanım bildirimi

Uygulama izin yönetiminde daha fazla kontrol

Güncel güvenlik yamaları ve Knox geliştirmeleri

AI destekli metin önerileri ve içerik özetleme

Akıllı fotoğraf düzenleme araçları

Daha iyi sesli komut algılama

Samsung Notes ve klavyeye yapay zeka entegrasyonu

Bölünmüş ekran ve pop-up pencere geliştirmeleri

Sürükle-bırak ile dosya paylaşımı kolaylığı

Samsung DeX iyileştirmeleri

AI tabanlı sahne/kamera iyileştirmeleri

Galeri’de akıllı arama ve düzenleme seçenekleri

