Samsung'dan Popüler Modele One UI 8 Güncellemesi!
Samsung, Galaxy M54 modeli için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi sundu. Yeni sürüm dağıtılmaya başlandı. Peki güncelleme nasıl kontrol edilir?
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy M54 için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi yayında.
- Güncelleme birçok yenilik getiriyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en yeni yazılımı Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini hız kesmeden dağıtmaya devam ediyor. Daha önce birçok modelini güncelleyen şirket, şimdi ise bir modele daha bu güncellemeyi sunmaya başladı. Peki kısa süre önce Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alan Samsung modeli hangisi?
Samsung Galaxy M54 İçin Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi
M546BXXU9EYI4 sürüm numarasına sahip bu güncelleme, Galaxy M54 için resmi olarak dağıtılmaya başladı. Aşamalı olarak kullanıcılara sunulan One UI 8 güncellemesinin kısa süre içinde tüm cihazlara ulaşması bekleniyor.
Güncelleme Nasıl Kontrol Edilir?
- Adım 1: Telefonunuzda Ayarlar uygulamasını açın.
- Adım 2: Aşağı kaydırarak Yazılım güncelleme bölümüne girin.
- Adım 3: “İndir ve yükle” ya da “Güncellemeleri kontrol et” seçeneğine dokunun.
- Adım 4: Eğer güncelleme varsa indirme işlemini başlatın.
- Adım 5: İndirme tamamlandığında Yükle butonuna basarak kurulumu başlatın.
Android 16 Tabanlı One UI 8 Yenilikleri
- Daha modern ve akıcı arayüz
- Güncellenmiş simgeler ve animasyonlar
- Koyu mod geliştirmeleri
- Kilit ekranı özelleştirme seçenekleri artışı
- Daha hızlı uygulama açılışları
- Gelişmiş RAM ve pil optimizasyonu
- Isınmayı azaltan sistem iyileştirmeleri
- Mikrofon/kamera kullanım bildirimi
- Uygulama izin yönetiminde daha fazla kontrol
- Güncel güvenlik yamaları ve Knox geliştirmeleri
- AI destekli metin önerileri ve içerik özetleme
- Akıllı fotoğraf düzenleme araçları
- Daha iyi sesli komut algılama
- Samsung Notes ve klavyeye yapay zeka entegrasyonu
- Bölünmüş ekran ve pop-up pencere geliştirmeleri
- Sürükle-bırak ile dosya paylaşımı kolaylığı
- Samsung DeX iyileştirmeleri
- AI tabanlı sahne/kamera iyileştirmeleri
- Galeri’de akıllı arama ve düzenleme seçenekleri
