Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Alacak Samsung Cihazlar Açıklandı

Samsung, One UI 8 güncellemesi alacak cihaz sayısını artırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, Android 16 tabanlı One UI 8'i test ettiği Galaxy modellerini açıkladı. Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 serisiyle başlayan güncelleme, yakında eski Galaxy telefon ve tabletlere de gelecek. Test listesindeki cihazlar güncellemeleri ilk alacak modeller olacak.

Android 16 Tabanlı One UI 8'in Test Edildiği Samsung Telefonlar

Galaxy S Serisi:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy Tablet Serisi:

Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy A Serisi:

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Katlanabilir Modeller:

Galaxy Z Flip 6, Fold 6

Galaxy Z Fold 5, Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Flip 4

Diğer Modeller:

Galaxy M36, M35

Galaxy F34, F15

Samsung, şu anda One UI 8 testlerini geniş bir cihaz yelpazesinde sürdürüyor. Test listesinde amiral gemisi modellerden orta segment cihazlara kadar pek çok cihaz yer alıyor. Ancak şu an için yalnızca Galaxy S25 serisi halka açık One UI 8 beta programına erişebiliyor. Diğer tüm cihazlarda ise testler şirket içinde yürütülüyor ve normal kullanıcılar bu sürümlere erişemiyor.

Samsung'un test stratejisi önce en yeni modellerde başlayıp orunlar çözüldükçe eski modellere Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi sunma yönünde. Şirket bu yaklaşım sayesinde daha az kullanıcısını kızdırıyor. Bildiğiniz üzere Galaxy S24 serisi modellerinin uzun süre güncelleme almamış olması kullanıcıları kızdırmıştı.

One UI 8 Bu Cihazlarda Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung, One UI 8'i Android 16 tabanlı olarak yayınlayan ilk Google dışı marka oldu. Bu hızlı yayın, Samsung'un yazılım dağıtım stratejisindeki iki büyük değişikliğin sonucu. Şirket henüz kesin bir tarih açıklamadı. Ancak güncellemelerin "bu yaz" başlayacağını doğruladı. Bu da stabil sürümün çok yakında, muhtemelen bu ay sonunda başlayacağı anlamına geliyor.

Türkiye'de Galaxy kullanıcıları genelde güncellemeleri global dağıtımdan 1-2 hafta sonra alıyor. Test listesindeki cihaz sahipleri güncellemeleri ilk alacak gruptan olacak. Özellikle Galaxy A serisi Türkiye'de çok popüler. A55, A54 ve A35 modellerinin test listesinde olması sevindirici. Bu modeller Türkiye pazarında en çok satan Samsung telefonları arasında.

One UI 8'in getireceği yenilikler arasında gelişmiş Galaxy AI özellikleri, yeni arayüz tasarımı ve performans iyileştirmeleri bulunuyor. Cihazınız test listesindeyse yakın zamanda güncelleme alacaksınız demektir.