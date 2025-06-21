Samsung Gaza Bastı: İki Modele Daha Android 16 / One UI 8 Güncellemesi!

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şimdiye kadar birçok cihaza yeni yazılımı sunan şirket, artık rotasını daha eski modellere çevirmiş durumda.

Gelen son bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy S22+ modelleri için One UI 8 güncellemesini test etmeye başladı. Bu da her iki modelin çok yakında Android 16 tabanlı yeni arayüze kavuşacağı anlamına geliyor. İşte detaylar...

Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy S22+ İçin Android 16 Tabanlı One UI 8 Yolda

Söz konusu iki model, Geekbench veri tabanında Android 16 tabanlı One UI 8 ile test edilirken görüntülendi. Ancak test sonuçları şu an için pek iç açıcı değil. Benchmark skorları beklentilerin altında kalsa da bunun ön sürüm yazılımdan kaynaklandığını belirtmekte fayda var. Samsung’un zamanla optimizasyonlar yaparak performansı artırması bekleniyor. Yani bu skorlar nihai performansı yansıtmıyor.

Bu güncellemeyle birlikte Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy S22+, Google Gemini destekli yapay zeka özellikleri ve daha akıcı, optimize edilmiş sistem animasyonlarına sahip olacak. Ayrıca kullanıcı deneyimini iyileştirecek küçük arayüz iyileştirmeleri ve ek özellikler de güncellemeyle birlikte sunulacak.

Galaxy S22+ için önemli bir bilgiyi de verelim: One UI 8, bu modelin alacağı son büyük yazılım güncellemesi olacak. Yani Android 16, S22+ için yolun sonu anlamına geliyor.

Android 16 / One UI 8 Güncellemesi Nasıl İndirilir?

Yeni güncellemeyi indirebilmek için öncelikle cihazınızın şarj seviyesinin en az yüzde 50 olmasına dikkat etmelisiniz. Şarj yeterliyse Ayarlar uygulamasını açarak işlemlere başlayabilirsiniz. Ardından Yazılım güncellemesi bölümüne girip mevcut güncellemeyi indir seçeneğine dokunun. İndirme tamamlandıktan sonra yükleme işlemini başlatın. Kurulum sırasında cihazınız otomatik olarak yeniden başlatılacak ve güncelleme tamamlanmış olacak.

Adım adım Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi indirme:

Ayarlar uygulamasını açın. Yazılım güncellemesi bölümüne girin. Yeni güncelleme için "İndir ve yükle" butonuna dokunarak işlemi başlatın.

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