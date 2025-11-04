Samsung Gaza Bastı: Dört Modele Birden Android 16!

Samsung, birçok yeniliği beraberinde getiren Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Güney Koreli marka, kısa süre önce üç modele birden güncelleme sunmuştu. Şimdi ise dört model için One UI 8 dağıtımını başlattı.

Samsung'dan Dört Modele Birden One UI 8 Güncellemesi

Şirket, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy M05 ve Galaxy F05 modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini dağıtmaya başladı. Kullanıcı deneyimini iyileştiren bu güncelleme, cihazlara aşamalı olarak sunulacak.

Güncelleme Nasıl İndirilir?

Adım 1: Ayarlar uygulamasını açın.

Ayarlar uygulamasını açın. Adım 2: Yazılım güncellemesi menüsüne girin.

Yazılım güncellemesi menüsüne girin. Adım 3: İndir ve yükle seçeneğine dokunun.

İndir ve yükle seçeneğine dokunun. Adım 4: Güncellemeyi kontrol etmesini bekleyin. Bulunduğunda İndir’e basın.

Güncellemeyi kontrol etmesini bekleyin. Bulunduğunda İndir’e basın. Adım 5: İndirme tamamlanınca Yükle butonuna dokunun ve yeniden başlatmayı onaylayın.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Alan/Alacak Samsung Modelleri

Galaxy S Serisi:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy Tablet Serisi:

Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy A Serisi:

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Katlanabilir Modeller:

Galaxy Z Flip 6, Fold 6

Galaxy Z Fold 5, Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Flip 4

Diğer Modeller:

Galaxy M36, M35

Galaxy F34, F15

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.