Samsung Gaza Bastı: Dört Modele Birden Android 16!

Samsung, dört modele daha Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi dağıtmaya başladı. Peki yeni yazılım nasıl indirilir? İşte ayrıntılar...

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

⚡ Önemli Bilgiler

  • Samsung Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy M05 ve Galaxy F05 için One UI 8 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.
  • Güncelleme aşamalı olarak sunuluyor.

Samsung, birçok yeniliği beraberinde getiren Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Güney Koreli marka, kısa süre önce üç modele birden güncelleme sunmuştu. Şimdi ise dört model için One UI 8 dağıtımını başlattı.

Samsung'dan Dört Modele Birden One UI 8 Güncellemesi

Şirket, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy M05 ve Galaxy F05 modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini dağıtmaya başladı. Kullanıcı deneyimini iyileştiren bu güncelleme, cihazlara aşamalı olarak sunulacak.

Güncelleme Nasıl İndirilir?

  • Adım 1: Ayarlar uygulamasını açın.
  • Adım 2: Yazılım güncellemesi menüsüne girin.
  • Adım 3: İndir ve yükle seçeneğine dokunun.
  • Adım 4: Güncellemeyi kontrol etmesini bekleyin. Bulunduğunda İndir’e basın.
  • Adım 5: İndirme tamamlanınca Yükle butonuna dokunun ve yeniden başlatmayı onaylayın.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Alan/Alacak Samsung Modelleri

Galaxy S Serisi:

  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
  • Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy Tablet Serisi:

  • Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra
  • Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy A Serisi:

  • Galaxy A56, A55, A54, A53
  • Galaxy A36, A35, A34, A33

Katlanabilir Modeller:

  • Galaxy Z Flip 6, Fold 6
  • Galaxy Z Fold 5, Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4, Flip 4

Diğer Modeller:

  • Galaxy M36, M35
  • Galaxy F34, F15

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Samsung'dan Üç Modele Birden One UI 8 Güncellemesi!
YAZILIM

Samsung'dan Üç Modele Birden One UI 8 Güncellemesi!

Samsung, Galaxy Tab S8 serisi için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini sundu. Peki yeni sürüm nasıl indirilir? İşte ayrıntılar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER