Samsung Gaza Bastı: Dört Modele Birden Android 16!
Samsung, dört modele daha Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi dağıtmaya başladı. Peki yeni yazılım nasıl indirilir? İşte ayrıntılar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy M05 ve Galaxy F05 için One UI 8 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.
- Güncelleme aşamalı olarak sunuluyor.
Samsung, birçok yeniliği beraberinde getiren Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Güney Koreli marka, kısa süre önce üç modele birden güncelleme sunmuştu. Şimdi ise dört model için One UI 8 dağıtımını başlattı.
Samsung'dan Dört Modele Birden One UI 8 Güncellemesi
Şirket, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy M05 ve Galaxy F05 modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini dağıtmaya başladı. Kullanıcı deneyimini iyileştiren bu güncelleme, cihazlara aşamalı olarak sunulacak.
Güncelleme Nasıl İndirilir?
- Adım 1: Ayarlar uygulamasını açın.
- Adım 2: Yazılım güncellemesi menüsüne girin.
- Adım 3: İndir ve yükle seçeneğine dokunun.
- Adım 4: Güncellemeyi kontrol etmesini bekleyin. Bulunduğunda İndir’e basın.
- Adım 5: İndirme tamamlanınca Yükle butonuna dokunun ve yeniden başlatmayı onaylayın.
Android 16 Tabanlı One UI 8 Alan/Alacak Samsung Modelleri
Galaxy S Serisi:
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
Galaxy Tablet Serisi:
- Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra
- Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra
Galaxy A Serisi:
- Galaxy A56, A55, A54, A53
- Galaxy A36, A35, A34, A33
Katlanabilir Modeller:
- Galaxy Z Flip 6, Fold 6
- Galaxy Z Fold 5, Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Flip 4
Diğer Modeller:
- Galaxy M36, M35
- Galaxy F34, F15
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.