Samsung'dan Üç Modele Birden One UI 8 Güncellemesi!

Samsung, ürün kataloğundaki mobil cihazları Android 16 tabanlı One UI 8 ile güncellemeye devam ediyor. Şimdiye kadar birçok modele yeni sürümü sunan marka, gözünü şimdi ise popüler tablet serisi Tab S8'e çevirdi. Buna göre üç model için One UI 8 güncellemesi sunuldu.

Samsung Galaxy Tab S8 Serisi İçin One UI 8 Güncellemesi

Samsung; Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. Yeni kullanıcı arayüzü ve birçok yeni özelliği getiren bu sürüm, şu anda yalnızca markanın ana vatanı Güney Kore'de yayınlandı. Ancak önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.

XB00XXU9EYJ4 yapı numarasına sahip bu güncellemenin dosya boyutununsa 3,45 GB olduğu açıklandı. Ayrıca Eylül 2025 güvenlik yamasını içerdiği de belirtildi.

Güncelleme Nasıl İndirilir?

Adım 1: Ayarlar uygulamasını açın.

Ayarlar uygulamasını açın. Adım 2: Yazılım güncellemesi menüsüne girin.

Yazılım güncellemesi menüsüne girin. Adım 3: İndir ve yükle seçeneğine dokunun.

İndir ve yükle seçeneğine dokunun. Adım 4: Güncellemeyi kontrol etmesini bekleyin. Bulunduğunda İndir’e basın.

Güncellemeyi kontrol etmesini bekleyin. Bulunduğunda İndir’e basın. Adım 5: İndirme tamamlanınca Yükle butonuna dokunun ve yeniden başlatmayı onaylayın.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Alan/Alacak Samsung Modelleri

Galaxy S Serisi:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy Tablet Serisi:

Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy A Serisi:

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Katlanabilir Modeller:

Galaxy Z Flip 6, Fold 6

Galaxy Z Fold 5, Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Flip 4

Diğer Modeller:

Galaxy M36, M35

Galaxy F34, F15

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.