Samsung Sonunda iPhone Kullanıcılarının Aklını Çelmeyi Başardı

Samsung'un ilk katlanabilir telefonunu tanıtmasının üzerinden neredeyse yedi yıl geçti. Şirket bu süre içerisinde her yıl bir Fold ve Flip modeli çıkardı ve her yeni versiyonda tasarımını mükemmelleştirdi. Bu strateji doğrultusunda Samsung'un tanıttığı son katlanabilir telefonlar ise Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 oldu. Her ikisi de kullanıcılardan yoğun ilgi görürken, özellikle ABD pazarında teknoloji devinin Apple'a karşı en büyük silahı oldu.

Katlanabilir Telefonlar ABD Pazarında Fark Yaratabilir

Kalabalık nüfusu ve yüksek alım gücü nedeniyle ABD uzun zamandır dünyanın en önemli akıllı telefon pazarlarından biri. Ancak söz konusu pazar çok uzun zamandır Apple'ın tekelinde. Pastanın yüzde 50'sinden fazlasıni yiyen şirket her yıl bu payı ya koruyor ya da büyütüyor. Ya da en azından yakın zamana kadar durum böyleydi.

Canalys'in geçtiğimiz ay paylaştığı veriler, Apple'ın ABD'deki akıllı telefon pazarındaki hakimiyetinin tarihte ilk defa "zayıfladığını" gösteriyor. Şirketin bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 56 olan pazar payı 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 49'a geriledi. Bu her çeyrekte milyonlara ulaşan bir şirket için oldukça büyük bir kayıp.

Apple'ın kan kaybından daha ilginç olan ise Samsung'un yükselişi oldu. Şirket yıllık bazda yüzde 38'lik büyüme kaydederek inanılmaz bir büyüme yakaladı. Üstelik bu artış Samsuıng'un en yeni katlanabilir telefonlarının tanıtılmasından önceki ölçümlere ait. AInvest tarafından yayınlanan bir diğer rapora göre ise katlanabilir telefonlar ABD'de giderek popülerleşiyor.

Katlanabilir telefonlar henüz ABD'deki akıllı telefon pazarının yüzde 1,6'sını oluştursa da bu oran her çeyrek ve yıllık ölçümde ciddi şekilde artıyor. Bunun temel nedeni ise fiyatlar ve teknolojik gelişmeler. Örneğin Samsung Galaxy Z Fold 7, katlandığı zamanki kalınlığı ile Galaxy S25 Ultra'dan bile daha kullanışlı bir telefon

Ayrıca söz konusu model şu anda ABD'de 1.699 dolar fiyatla satılıyor. Şirketin ilk katlanabilir telefonunun maliyeti 2.000 dolar civarındaydı. Üstelik fiyatı aşağı çeken tek faktör bu değil. ABD'deki operatörler, Türkiye'dekilerden farklı olarak kullanıcılarına uygun fiyatlı ve bedava telefon sahibi olma imkanı sunuyor

Durum böyle olunca insanlar deneysel modellere çok daha ılımlı yaklaşıyor. Çeşitli raporlara göre ABD'deki katlanabilir telefon satışlarının yaklaşık yüzde 60'ı operatörlerin sağladığı imkanlar sayesinde gerçekleşiyor. Üstelik Apple'ın da ilk katlanabilir iPhone modelini önümüzdeki yıl piyasaya sürmesi bekleniyor.

Uzmanlar şirketin bu hamlesinden sonra katlanabilir telefonların pazar payının daha da artmasını bekliyor. Kim bilir belki de bu hamle şirketin kan kaybına son verebilir. Ancak şimdilik bir şey kesin ki Apple'ın ABD'deki tekeli risk altında ve kullanıcılar Android modellere eskisine oranla çok daha sıcak bakıyor.