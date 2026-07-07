Togg Kullanıcılarına Müjde: Şarj Ücretlerine Yüzde 20 İndirim!

Togg yaptığı açıklama ile kullanıcılarının şarj ücretlerinde indirim yapıldığını duyurdu. Şirket, yaz aylarında artan hareketliliği desteklemek adına yaz döneminde Trugo hızlı şarj istasyonlarında indirim uygulayacak. Yapılacak indirim autocharge, mobil uygulama ve filo ödeme yöntemleri ile gerçekleştirilen ödemelerde geçerli olacak.

Togg Trugo Şarj Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Togg, yaz aylarında artan tatil ve şehirler arası yolculuk hareketliliğini düşünerek müşterilerine autocharge özelliğine sahip Trugo DC şarj istasyonlarında yüzde 20 indirim uygulayacak. Temmuz ve ağustos ayları boyunca geçerli olacak kampanya boyunca Togg müşterileri Trugo istasyonlarından indirimli şekilde yararlanabilecek.

Trugo'nun mevcut hızlı şarj ücreti kWh başına 14,98 TL. Yaz ayları boyunca uygulanacak yüzde 20 indirim kapsamında ise kullanıcılar araçlarını kWh başına 11,98 liradan şarj edebilecekler. İndirim tutarı, şarj işleminin ardından otomatik olarak hesaplanarak kullanıcılara yansıtılacak. Şirket indirimden yararlanmak için fazladan herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığını ifade ediyor. AC şarj cihazlarının ücreti ise 9,95 TL olarak sabit kalacak.

Trugo Şarj Ücret Eski Fiyat Kampanyalı Fiyat DC 14,98 TL 11,98 TL

İndirim ile Bir Togg'u Şarj Etmek Ne Kadar Olacak?

Togg T10X ve T10F modelleri şu anda iki batarya paketi ile sunuluyor. Standart ve Uzun Menzil olarak adlandırılan versiyonların batarya kapasiteleri birbirinden ayrılıyor. Buna göre iki model de 52,4 ve 89,6 kWh'lık iki batarya seçeneği ile sunuluyor.

52,4 kWh'lık bataryaya sahip Togg modellerini, yüzde 20 indirim ile tamamen şarj etmenin bedeli 627,96 TL olarak hesaplayabiliriz. T10F'in 335 kilometrelik menzilini de göz önüne aldığımızda kilometrede 1 lira 87 kuruşluk bir maliyet demek oluyor. 314 kilometre menzile sahip olan T10X ise kilometrede yaklaşık 2 TL'lik bir maliyet ortaya çıkarıyor.

Diğer yandan 89,6 kWh'lik uzun menzilli versiyonlar ise 1073,76 TL karşılığında indirimli şekilde Trugo DC şarj istasyonlarında şarj etmek mümkün. T10F'in 623 kilometrelik menzili göz önüne alındığında kilometrede 1,72 TL'lik bir maliyetle karşılaşıyoruz. Togg T10X ise 523 kilometrelik menzili ile kilometrede 2,04 TL'lik bir maliyet sunuyor.

İndirimden Kimler Yararlanabilecek?

Togg tarafından düzenlenen indirim kampanyası autocharge, kredi kartı ve filo ödeme yöntemleri ile Trugo DC şarj cihazlarında gerçekleştirilen işlemlerde geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak için Togg kullanıcılarının akıllı cihaz yazılımlarını güncel sürümde kullanmaları yeterli olacak.

Şirket ayrıca bu indirim Trugo'nun autocharge özellikle DC şarj cihazlarında geçerli olduğunun da altını çiziyor. Autocharge özelliğini destekleyen cihazlara ise Trugo uygulaması üzerinden takip etmek mümkün. Yerli elektrikli otomobil üreticisi ayrıca bu indirimin başka kampanyalar ile birleştirilemediğini de vurguladı.

Editörün Yorumu

Trugo şarj istasyonlarında uygulanan yüzde 20'lik indirim yaz tatiline çıkacak Togg kullanıcılarını oldukça çok sevindirecektir. Kullanıcılar bu sayede yol masraflarını yaz boyunca yüzde 20 oranında kısabilecek. Bu indirim özellikle tatil döneminde eziyete dönüşebilen elektrikli otomobil şarj etme işlemlerini biraz olsun daha çekilebilir hâle getirebilir.