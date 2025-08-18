iPhone 17 Air, Galaxy S25 Edge'e Fark Atacak

Apple'ın yeni telefonlarını tanıtmasına bir aydan az bir zaman kaldı. Lansman tarihi bu kadar yakın olunca sızıntıların sayısı da doğal olarak arttı. Bu sızıntılardan sonuncusu da iPhone 17 Air hakkında oldu. Buna göre daha tanıtılmadan rakiplerini harekete geçiren ve "ince telefon" modasını başlatan yeni iPhone, Galaxy S25 Edge ile kıyaslandığında bile incecik olacak.

iPhone 17 Air, Galaxy S25 Edge ile Kıyaslandığında Bile İnce Olacak

Apple, bir sonraki iPhone lansmanında uzun zamandır devam ettirdiği rutinini bozmaya hazırlanıyor. Buna göre şirket, iPhone 17 serisi ile birlikte "Plus" serisinin fişini çekecek. Onun yerini ise iPhone 17 Air alacak. Aslında ABD'li teknoloji devinin bu telefonu çıkaracağı uzun zamandır biliniyordu.

Tam da bu nedenle rakipleri Apple'dan önce davrandı ve birbiri ardına ince telefonlar tanıttı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Samsung'un S25 Edge'i oldu. Sadece 5.8mm kalınlığında olan telefon kuşkusuz 2025'te çıkan en iyi akıllı telefonlar listesinde yerini aldı. Ancak son sızıntılara göre Apple, Samsung'u bile gölgede bıracak.

iPhone 17 Air'in boyutları hakkında bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Son zamanlarda ise özellikle 5.44mm, 5.5mm ve 5.65mm gibi kalınlıklar gündeme gelmeye başladı. Üstelik bunlardan hangisi doğru olursa olsun Apple'ın telefonu Samsung'un Galaxy S25 Edge'inden daha ince olacak. Peki bu fark ne kadar gözle görülür olacak?

X'te @theonecid adıyla paylaşım yapan bir hesap bunu gözler önüne serdi. Telefonun tasarımını göstermek, tanıtmak ve uygun kılıflar üretmek için kullanılan 5.5 mm'lik iPhone 17 Air modellerinden birini eline geçiren kullanıcı, bunu Galaxy S25 Edge ile yan yana koyarak farkı gösterdi.

Be honest, S25 Edge or iPhone 17 Air? 👀 pic.twitter.com/F81O7Q1WeI — CID (@theonecid) August 17, 2025

İnanması güç ama fotoğraflardan da açıkça görüldüğü üzere iPhone 17 Air, Galaxy S25 Edge'in yanında bile ince bir telefon olacak. iPhone'un daha kalın olduğu tek nokta ise kamera adası olacak. Ancak bu da çok küçük bir alandan ibaret ve Samsung'un aksine Apple ince telefonunda tek bir lens kullanacak.

iPhone 17 Air'in pek çok özelliği tartışma ve merak konusu. Bu kadar ince bir telefonun bataryası ne kadar olacak, yamulma gibi sağlamlık problemleri yaşanacak mı ve çok daha fazlası kullanıcıların merak ettiği sorular arasında. Tüm cevaplar ise Eylül 2025'teki lansmanda cevap bulacak.