Google'ın 12 GB RAM'li Telefonu Yolda! Tanıtım Tarihi Açıklandı

Google yeni bir amiral gemisi modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Duyuru ile birlikte Pixel 11 isimli telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon çok yakında tanıtılacak. Bu arada cihazda çok güçlü bir Tensor işlemcisi bulunacak.

Google Pixel 11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 11, 12 Ağustos 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı, 12 GB RAM seçeneği, güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Google Pixel 10, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

Google Pixel 11 Türkiye'de Satılacak mı?

Google Pixel 11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Google'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pixel 11'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Google Pixel 11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel 10 için 799 dolar (37 bin 436 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pixel 11'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 850 dolar (39 bin 826 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 77 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Google Pixel 11'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Google'ın yeni amiral gemisi modelinde Tensor G6 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Bu sebepten dolayı işlemcinin oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Tensor G5 işlemcisi, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i 55 FPS civarında çalıştırıyor.

Tensor G5 işlemcisine sahip mobil cihazlarda online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile 90 FPS civarında, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ise 60 FPS civarında oynanabiliyor. Bu işlemcinin oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

Tensor G5 işlemcisinde 3.78 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.05 GHz hızında çalışan beş çekirdek ve 2.25 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Söz konusu işlemcinin Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da Tensor G5 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Google Pixel 11'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2424 piksel

1080 x 2424 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2.200 nit

2.200 nit İşlemci: Tensor G6

Tensor G6 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

48 MP Telefoto Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP veya 32 MP

12 MP veya 32 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 35W

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi hem de canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.