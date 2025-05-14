Samsung, Yeni Reklamında Yine Apple ile Dalga Geçti

Samsung, Galaxy S25 Edge'in tanıtımıyla birlikte Apple'a laf çakmayı yine ihmal etmedi. Görünen o ki Apple'a sataşmadan bir Galaxy lansmanı geçmiyor. Bu sefer hedefte iPhone 16 Pro vardı ama adı açık açık anılmadı. Reklamda ise balonlarla yapılan ilginç bir deney vardı.



Samsung, Instagram'da paylaştığı kısa reklam filminde Galaxy S25 Edge ile iPhone 16 Pro'yu, yani "diğer telefonu", helyum balonlarına bağlayarak karşılaştırdı. Balonlar teker teker patladığında Galaxy S25 Edge havada kalmaya devam ederken, iPhone aşırı ağır olduğu için yere düştü.

Tabii ki Samsung rakibini doğrudan adlandırmadı ama o kısa saniyelik karede, o telefonun bir iPhone 16 Pro olduğunu anlamamaya imkan yoktu.

İncelik ve Ağırlıkta Galaxy S25 Edge Farkı

Samsung'un dalga geçtiği konu epey netti. Ağırlık ve incelik. Her iki telefon da titanyum çerçeveye sahip olmasına rağmen aralarında ciddi fark var. iPhone 16 Pro 8.3 mm kalınlığında ve 199 gram ağırlığındayken, Galaxy S25 Edge sadece 5.8 mm kalınlığında ve 163 gram. Üstelik S25 Edge'in ekranı iPhone'dan daha büyük: 6.7 inç olarak kayıtlara geçiyor.

Samsung, bu modelin tanıtımını yaptığı sırada "mobil sektörde önemli yenilikleri hızlandıracak" şeklinde bir söz verdi ve daha ince, daha hafif telefonlar yapacağının sinyalini verdi.

Ama işin öbür ucunda Apple da zaten böyle telefonlar üzerinde çalışıyordu. iPhone 17 Air modeli buna örnektir. Eylül ayında tanıtılması beklenen bu model muhtemelen Galaxy S25 Edge ile direkt olarak rakip olacak.

Şimdi ise yılların rekabetinde sıra Apple'a geçti. Samsung'un reklamına bir karşılık verecek mi göreceğiz.