O Eski iPhone'lar Kalmadı: 18'den İtibaren Şekil Değiştirecekler

Teknoloji devlerinden Apple, 2026'da çıkacak iPhone 18 Pro modellerinde köklü bir ekran yeniliği yapmaya odaklandı. Artık Face ID görünmeyecek, çünkü kamera sistemleri ekranın altına taşınıyor. Tüm bunlar olurken yıllardır avucumuzun içi kadar yakında duran Dynamic Island'ın kaderinin ne olacağı merak konusu.

Şirket iPhone 20'yi 2027 yılında tanıtmak niyetinde. Bu yeni modelin tasarımı cam ağırlıklı olacak ve akıllı telefonlardaki tasarım anlayışını köklü bir şekilde değiştirecek. Belki de bu devrimi o kadar uzun süre beklememize gerek yoktur, zira bu yıl çıkacak ultra ince iPhone 17 Air ile kalınlık konusunda çıta aşağı çekilecek.

Dynamic Island'a Ne Olacak?

Bildiğiniz üzere Google'ın "Live Updates" özelliği, Uber Eats gibi uygulamalardan gelen canlı bildirimleri ekranın üst kısmında yer alan hap şeklindeki alanda toparlıyor. Apple'ın Dynamic Island'ı da aynı şekilde çalışıyor.

Hatta Samsung'un bile AI ile birlikte kendi "Now Bar" adını verdiği versiyonu var. Bu da Apple'ın Live Activities gibi pratik ve anlık bildirim sistemini bırakmayacağının bir başka işareti. Yani ekranın tasarımı ne kadar değişirse değişsin, Dynamic Island'ın sunduğu işlevlerde bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Ekranda Kesik Olmayacak

Bu gelişmelerin ardından, 2026'da sahneye çıkacak iPhone 18 Pro'nun ekranı da farklı bir yöne evriliyor.

Güvenilir ekran analisti Ross Young'a göre şirket Face ID teknolojisini ekranın altına taşıyor. Yani ön kameralar dışında ekranda hiçbir fiziksel kesik olmayabilir. Fakat selfie kamerası henüz ekran altına geçemediği için, Android telefonlardakine benzer bir "hole-punch" (delikli) kamera tasarımı kullanılacak.

Ross Young, ekran altı kameranın tam anlamıyla hazır olmadığını ve Apple'ın şimdilik sadece Face ID bileşenlerini ekran altına taşıyacağını söylüyor. Tamamen kesintisiz bir ekran için biraz daha beklemek gerekecek.