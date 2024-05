Samsung'un Apple ile Dalga Geçmesi Gecikmedi: Son Reklamına Karşı Hamlesini Yaptı! (Video)

Samsung ve Apple arasındaki çekişme ve rekabet uzun yıllara dayanıyor. Her iki teknoloji devinin de bazen birbirlerine yaptığı göndermeleri de zaman zaman görüyoruz. Ancak bu konuda Samsung, her fırsatı değerlendirmede daha önde.

Ve bir kez daha Samsung, Apple'ın son reklam filmi üzerine hızla kendi reklamını yayınladı. Tahmin edilebileceği üzere markanın yayınladığı bu reklam yine Apple'ı trolleme odaklı olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Apple’ın iPad modelleri için düzenlediği Let Loose etkinliğinde tanıtılan M4 çipli iPad Pro gelişmiş özellikleri ile göz dolduruyor.

Normalde hep iPhone modelleri üzerinden Apple'ı tiye alan ve Samsung telefonlarının hep bir adım önde olduğunu söyleyen marka, iPad Pro'nun son reklamıyla adeta dalga geçti.

Geçtiğimiz günlerde Let Loose etkinliğinden hemen sonra "Crush" isimli bir reklam filmi yayınlayan Apple, iPad Pro modelinin daha ince bir tasarıma sahip olduğuna dikkat çekiyordu.

Reklamda da piyano, gitar, video oyunları, atariler, plaklar, kitaplar, mini heykeller ve ahşap eşyalar gibi akla gelebilecek her şeyin bir pres tarafından ezildiği gösteriliyor. Pres tamamen zemine oturup kalktıktan sonra da yeni iPad Pro'yu görüyoruz.

Samsung'dan önce birçok kişinin eleştirilerine maruz kalan bu reklam filminde Apple'ın kültürel objeleri yok etmesi tepki topladı. Bunun üzerinde şirket özür dileyerek televizyonda yayınlanan bu reklamı kaldırma kararı aldı.

Tabii Samsung da bunun üzerine harekete geçti ve X üzerinden yayınladığı bir video ile Apple'ı trolledi. Yayınladığı kısa videonun açıklamasına ise "Yaratıcılığı asla ezmeyeceğiz. #UnCrash" yazdı.

We would never crush creativity. #UnCrush pic.twitter.com/qvlUqbRlnE