Togg T10X, Yeni Ayder Yeşili Renk Seçeneği ile Yollarda!

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, çeşitli gelişmelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde yeni modelleri satışa sunması beklenen şirket, öncesinde herkesi şaşırtarak T10X'in yeni rengini duyurdu.Halihazırda “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renkleriyle kullanıcılarla buluşan Togg T10X, artık Ayder yeşiliyle yollarda olacak. İşte detaylar!

Togg T10X'in 7’nci Rengi Ayder Oldu

Togg T10X’in renk seçeneklerine Ayder de eklendi. Halihazırda “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renk seçenekleriyle satışta olan yerli otomobil, artık Ayder yeşili olarak da alınabilecek.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediyesi’nin destekleriyle çekilen bir reklam filmiyle duyurulan yeni rengin tanıtımında Ayder Yaylası’nın yanı sıra Gelin Tülü Şelalesi, Zil Kale, Çiçekli Yayla, Galer Düzü ve Köylük Sırtı mevkisinin benzersiz doğasına yer verildi. Kullanıcılar, “Ayder”in kendine özgü doğasını ve ferahlığını simgeleyen yeşil rengi Trumore üzerinden sipariş edebilecek.

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