Google Düşünceli: Samsung Arama Motoronu Değiştirecek mi?

Geçtiğimiz ay Samsung, Koreli telefon üreticisinin Galaxy telefonlarındaki Google arama motorunu Microsoft'un Bing'i ile değiştireceği söylentileri dolaşmaya başladığında Google cephesinde de söylentiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bugün bu söylentiler sona eriyor gibi görünüyor.

Görünen o ki Google'ın artık bu iddialardan endişelenmesi gerekmiyor. Wall Street Journal'ın bugün bildirdiğine göre konuya aşina olan kişilere göre Samsung, Samsung Internet uygulamasında Google Arama'yı Bing ile değiştirip değiştirmemeye ilişkin incelemelerini askıya almaya karar verdi.

Samsung, Bing'e Geçiş Konusunda Şimdilik Çekimser

Samsung, kendi tarayıcı uygulamasının kullanımının düşük olması ve çoğu Galaxy cihaz sahibinin yine Galaxy cihazlara önceden yüklenmiş olan Chrome tarayıcısını ya da diğer mobil tarayıcı uygulamalarını kullanması nedeniyle Bing'e geçişin önemli olmayacağını düşünüyor ancak şirket, böyle bir hamlenin pazar tarafından nasıl algılanacağı konusunda da endişeli olduğu için şimdilik bu konuyu rafa kaldırmaya karar verdi.

Samsung ayrıca iki teknoloji devi bazı iş girişimlerinde ortaklık kurduğu için Google'ın Bing'e geçişi nasıl karşılayacağı konusunda da endişeli.

Örneğin Samsung'un telefonları Google'ın Android işletim sistemiyle çalışıyor ve yakın zamanda Google ve Samsung, şirketin üst düzey Galaxy S23 Ultra akıllı telefonunu tanıtmak için bir araya geldi. Google ayrıca Samsung'dan işlemci satın alıyor ve müşteriler için işlemci üreten Samsung Foundry biriminin müşterisi.

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