Google Düşünceli: Samsung Arama Motoronu Değiştirecek mi?
Samsung'un ChatGPT'nin popülaritesi nedeniyle Bing arama motoruna geçişi son dönemin en popüler konularından biriydi. Yeni söylentiler bu duruma ışık tutuyor!
Geçtiğimiz ay Samsung, Koreli telefon üreticisinin Galaxy telefonlarındaki Google arama motorunu Microsoft'un Bing'i ile değiştireceği söylentileri dolaşmaya başladığında Google cephesinde de söylentiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Bugün bu söylentiler sona eriyor gibi görünüyor.
Görünen o ki Google'ın artık bu iddialardan endişelenmesi gerekmiyor. Wall Street Journal'ın bugün bildirdiğine göre konuya aşina olan kişilere göre Samsung, Samsung Internet uygulamasında Google Arama'yı Bing ile değiştirip değiştirmemeye ilişkin incelemelerini askıya almaya karar verdi.
Samsung, Bing'e Geçiş Konusunda Şimdilik Çekimser
Samsung, kendi tarayıcı uygulamasının kullanımının düşük olması ve çoğu Galaxy cihaz sahibinin yine Galaxy cihazlara önceden yüklenmiş olan Chrome tarayıcısını ya da diğer mobil tarayıcı uygulamalarını kullanması nedeniyle Bing'e geçişin önemli olmayacağını düşünüyor ancak şirket, böyle bir hamlenin pazar tarafından nasıl algılanacağı konusunda da endişeli olduğu için şimdilik bu konuyu rafa kaldırmaya karar verdi.
Samsung ayrıca iki teknoloji devi bazı iş girişimlerinde ortaklık kurduğu için Google'ın Bing'e geçişi nasıl karşılayacağı konusunda da endişeli.
Örneğin Samsung'un telefonları Google'ın Android işletim sistemiyle çalışıyor ve yakın zamanda Google ve Samsung, şirketin üst düzey Galaxy S23 Ultra akıllı telefonunu tanıtmak için bir araya geldi. Google ayrıca Samsung'dan işlemci satın alıyor ve müşteriler için işlemci üreten Samsung Foundry biriminin müşterisi.
Peki siz böyle bir değişim gerçekleşsin ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Samsung'dan Veri Sızıntılarına Son: Kendi Yapay Zekasını Üretiyor!
Samsung, Naver ile stratejik bir ortaklık kurarak, şirket içi kullanım için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir üretken yapay zekâ platformu geliştirerek kurumsal ortamını yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor.
Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition Duyuruldu: Önemli Fırsat!
Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition isimli yeni bir paket duyuruldu. Peki, Galaxy S23 Ultra modelinin yanı sıra Galaxy Watch 5 ve 15W Wireless Charger Duo ikili isimli ürünleri içeren paket ne kadar fiyata satılıyor? Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition Fiyatı Ne Kadar? Teknoloji devi Samsung, içerisinde çeşitli ürünlerin yer aldığı bir paketin duyurusunu gerçekleştirdi.
YORUMLAR