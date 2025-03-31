Samsung, Dünyanın En Güçlü Dik Süpürgesini Tanıttı!

Akıllı telefonlarının yanı sıra ürettiği akıllı ev ürünleriyle de öne çıkan Samsung, kısa bir süre gerçekleştirdiği Welcome to Bespoke AI isimli etkinlikte yapay zeka teknolojisiyle harmanlanmış yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlikte en çok dikkat çeken cihazlardan biri ise 'dünyanın en güçlü kablosuz dik süpürgesi' unvanı ile tanıtılan Bespoke AI Jet Ultra oldu.

Yeni süpürge, ilginç tasarımının yanı sıra yapay zeka destekli temizleme modu ve geniş kapsamlı HEPA filtreleme sistemi gibi etkileyici özellikleriyle ilgileri üzerine çekti.

Samsung Bespoke AI Jet Ultra Özellikleri

Samsung'un yeni kablosuz dik süpürgesi, özel HexaJet Motor teknolojisi sayesinde 400W emiş gücüne sahip. Cihaz, bu gücüyle en zorlu temizlik işlerinin bile üstesinden gelebiliyor. Süpürgenin gelişmiş motor tasarımı, ikinci aşama difüzör ve ince pervane yapısıyla verimliliği artırıyor. 3970 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen cihazın tam şarjda 100 dakikaya kadar çalışabildiği belirtiliyor.

AI Cleaning Mode 2.0 isimli özelliği ile zemin tipini otomatik tanıyarak emiş gücünü ve fırça hızını akıllıca ayarlayabilen Bespoke AI Jet Ultra, her zemin için farklı optimizasyonlar sunması sayesinde pil ömrünü yüzde 21 oranında koruyabiliyor ve manevra kabiliyetini yüzde 8 oranında artırabiliyor.

0.3 mikron büyüklüğündeki partikülleri yakalayabilen çok katmanlı HEPA filtre sistemi sayesinde ortamın hava kalitesini koruyan cihazın küresel lansman tarihi ve fiyat bilgis henüz açıklanmadı. Samsung'un, pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başaran yeni süpürgeyi yakın zamanda piyasaya sürmesi bekleniyor.

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