Samsung, Galaxy S25 Sayesinde Efsane Kâr Açıkladı

Samsung'un ilk çeyrekteki geliri tam 79.14 trilyon won olmuş. Dolar karşılığı yaklaşık 55.6 milyar. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre net bir sıçrama. Kâr tarafı da boş durmamış; 6.7 trilyon won (yaklaşık 4.7 milyar dolar) ile 2023'ün çeyrek başındaki durgunluğunu unutturmuş. O zamanlarda bu rakam 500 milyon doları bile zor görüyordu.

Peki bu başarıyı neye borçlu?

Bu başarıda en büyük pay Mobile Experience yani MX tarafında. Galaxy S25'in çıkışı, özellikle de yapay zekalı Galaxy AI özellikleri, üst segment ürünlere olan ilgiyi artırmış. Galaxy S25 Edge ve A serisine AI özelliklerinin yayılacağı da şimdiden kesinleşmiş.

Samsung Logolu Ekran, TV ve Beyaz Eşya Kâr Getirdi

Samsung Display tarafındaysa katlanabilir ekranlar ve QD-OLED monitörlerle ilgi çeken SDC bölümü tam 5.9 trilyon won gelir elde etmiş. Kârı da 0.5 trilyon won. Mevsimsel düşüş olsa da CES'te gösterdikleri ekran teknolojileriyle gelecek için umutlu oldukları belli.

Görüntüleme ve beyaz eşya bölümleri de bundan payını alıyor. Neo QLED ve OLED TV'ler sayesinde 14.5 trilyon won gelir elde etmişler. 2025 AI TV serisiyle bu ivmenin devam etmesi bekleniyor.

Çip Kısmında 1.1 Trilyon Kâr Edildi

Her şey toz pembe değil tabii. Örneğin Samsung'un çip tarafı, yani Device Solutions (DS) bölümü hâlâ eski performansına ulaşmış değil ama buna rağmen 25.1 trilyon won gelir ve 1.1 trilyon won kâr getirmeyi başarmış. Server DRAM ve NAND satışları iyi gitmiş ama HBM satışları biraz frenlemiş.

Şirketin çözümü ise ileri teknolojiye yatırım yapmak. Araştırma ve geliştirmeye 2024'te rekor harcama yapılmış. 2025'in ilk üç ayında da bu bütçe %16 artarak 9 trilyon wona çıktı. Hedef net: AI ve yüksek performanslı sistemlerde öne geçmek.