Samsung, Çok Yakında Bulut Oyun Platformu Sunabilir

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bulut oyun platformu duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk etapta akıllı telefonları hedefleyeceği iddia edildi. Oyuncular, yeni hizmet sayesinde indirme ve yükleme işlemlerine gerek duymadan oyunları oynayabilecek.

Samsung Bulut Oyun Platformu Sunmaya Hazırlanıyor

Korea Economic Daily'deki habere göre Samsung, bulut oyun hizmeti üzerinde çalışıyor. Şirketin 5 Ekim tarihinde düzenleyeceği etkinlik esnasında bulut oyun platformu duyurusunu yapacağı iddia edildi.

Samsung'un bulut oyun hizmeti, NVIDIA ve Microsoft tarafından sunulan benzer hizmetlerden farklı olarak başlangıçta sadece akıllı telefonları kapsayacak. Yeni bulut oyun platformu, artık akıllı telefonlara oyun indirme ve yükleme işlemlerine gerek bırakmayacak.

Samsung'un, bulut oyun platformu için çeşitli oyun geliştiricileriyle bir süredir görüşmeler yaptığı söyleniyor. Oyun platformunun yalnızca Galaxy modellerinde mi yoksa Samsung tarafından üretilen tüm akıllı telefon ve tablet modelleri üzerinden mi kullanılabileceği bilinmiyor.

Söz konusu platformun aylık abonelik ücreti ödemesi gerektirip gerektirmeyeceği henüz belli değil ancak ortaya çıkan rapor, Samsung'un Galaxy kullanıcılarından hizmet için herhangi bir ödeme talep etmeyeceği öne sürdü.

Samsung tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması beklenen bulut oyun platformu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.