Evdeki Buzdolabınızda Reklam Görürseniz Şaşırmayın: Samsung Testlere Başladı

Samsung’un akıllı ev ürünleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Şirketin üst seviye buzdolaplarında beklenmedik bir yenilik kullanıcılara sunuldu. Kullanıcılar buzdolaplarında reklam görüntülemeye başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Samsung Buzdolaplarında Reklam Göstermeye Başladı!

Samsung, Family Hub serisi akıllı buzdolaplarının dokunmatik ekranlarında reklam göstermeye yönelik bir adım attı. İlk etapta ABD’de başlatılan bu uygulamada cihaz boşta kaldığında veya bazı ekran modlarında tanıtım içerikleri ekranda belirmeye başladı.

Gösterimler özellikle hava durumu veya günlük bilgi panosu gibi modlarda öne çıkarken, sanat modu veya fotoğraf galerisi gibi seçeneklerde reklamların görünmediği ifade ediliyor. Şirketin açıklamalarına göre bu uygulama şimdilik deneme aşamasında tutuluyor ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda şekillenecek.

Family Hub modellerinin 1800 ile 3 bin 500 dolar arasında fiyatlarla satıldığı düşünüldüğünde reklamların premium bir üründe yer alması dikkat çekti. Ayrıca reklamların tamamen kapatılıp kapatılamayacağı konusunda net bir bilgi paylaşılmadı. Samsung’un bu hamlesi akıllı ev cihazlarında yazılım tabanlı yeni iş modellerinin gündeme geldiğini gösteriyor.

Pilot denemenin sonuçları bu yaklaşımın farklı pazarlara taşınıp taşınmayacağını belirleyecek. Bunun yanında buzdolabında reklam göstermeye başlamak reklam şirketleri ve beyaz eşya üreticileri arasında yeni anlaşmaların da kapılarını aralayabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...