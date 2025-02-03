Samsung'un Başına Adeta Bela Olan Dava Nihayet Sonuçlandı: İşte Nihai Karar!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, gerek geliştirdiği üst düzey akıllı telefon modelleri gerekse çip ve yapay zeka endüstrisinde yakaladığı başarılar ile sık sık gündeme gelmekte. Ancak bu durum şirketin beklemedik olaylar nedeniyle de zaman zaman konuşulmadığı anlamına gelmiyor. Hatta markanın 2015 yılından bu yana kurtulamadığı bir dolandırıcılık davası bile var.

Gelen son haberlere göre Samsung Electronics şirketinin başkanı Jay Y. Lee ve diğer pek çok şirket yöneticisinin hisse manipülasyonu ve dolandırıcılıkla suçlandığı dava nihayet sonuçlandı. Bu neticeyle Jay Y. Lee ve ekibinin suçlu olup olmadığı da netlik kazandı.

Jay Lee ve Ekibine Yöneltilen Suçlamalar Düştü

2025 yılında Jay Y. Lee yönetimindeki Cheil Industries ve Cheil Industries'in birleşme kararı alması ile birlikte Güney Kore'de patlak veren bir dava bugüne kadar Samsung'un başını bir hayli ağrıttı. Zira davada Jay Y. Lee'nin bu birleşme ile borsada manipülasyonlara yol açarak kazanç elde ettiği iddia ediliyordu. Üstelik yalnızca CEO'a değil onlarca önemli Samsung yöneticisi de davada benzer suçlamalarla yargılanıyordu.

Bundan tam 10 yıl önce başlayan duruşmalar, pek çok kez Jay Y. Lee ve ekibinin aleyhine karar vermiş olsa da Samsung cephesi alınan kararlara sürekli şekilde itiraz ederek sürecin uzamasını sağladı. Yıllar içerisinde yöneticilerden bazıları için beraat kararı verilmiş olsa da Başkan Jay Y. Lee kendisine yöneltilen suçlamalardan bir türlü kurtulamadı.

Geldiğimiz noktada ise kısa bir süre geçekleştirilen son duruşmada ilk kez Jay Y. Lee lehine net bir karar verildi. Seul Yüksek Mahkemes savcıların Lee için talep ettiği 5 yıl hapis ve para cezası talebi reddetti ve ünlü yöneticinin 19 farklı suçlamadan beraatine karar verdi. Bu gelişmeyle birlikte Samsung uzun bir süredir yakasını kurtaramadığı bu olaydan neredeyse hiç zarar almadan kurtulmuş oldu.

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