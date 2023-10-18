Samsung, Cumhuriyetin 100.Yılına Özel Sergi Düzenliyor!

Samsung, dijital sanat platformu dART aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılına özel bir sergi düzenliyor. Samsung Electronics Türkiye, bu projesiyle dijital sanatla uğraşan gençlere destek verecek.

Dijital sanat alanına ilgi duyan herkes, belirlenen tarihlerde başvuruda bulunabilecek. Sanatın ve tarihin birleşmesini hedefleyen sergide neler olacak? İşte haberimizin devamı...

Yüz Yılın Sanatı: Dijital Sanat Sergisi!

dART aracılığıyla düzenlenecek sergi "Yüz Yılın Sanatı: Dijital Sanat Sergisi" ismiyle tanıtıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına sanatseverlerin bir araya geleceği sergide, genç dijital sanatçıların topluma kazandırılması amaçlandı.

Sergilenecek eserleri Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Özçetin, Dijital Sanatlar Küratörü Esra Özkan ve Dijital Sanatçı ve Sanat Tarihçisi Hakan Yılmaz değerlendirecek.

38 yaşını aşmamış, dijital sanatlar alanında üretim yapmış ve bu alana ilgi duyan herkes [email protected] adresine e-posta göndererek başvuruda bulunabilecek. Son başvurular 27 Ekim 2023'te alınacak.

Değerlendirme kurulu tarafından hikaye/metin, kompozisyon, teknoloji kullanımı ve estetik açıdan değerlendirilen başvurular, 2 Kasım 2023'te açıklanacak. Eserlerin belirlenmesinin ardından dijital sanat sergisi, 8-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

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