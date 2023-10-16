TRT, Cumhuriyet'in 100.Yıl Etkinliklerini Erteledi: Peki Neden?
TRT, 100.yıl etkinliklerini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Peki hazırlıkları tamamlanan tüm projeler neden ertelendi? İşte ayrıntılar!
TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılı için düzenlediği etkinlikleri ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. TRT'nin resmî internet sayfasından duyurusu yapılan erteleme kararıyla ilgili kesin bir tarih verilmedi.
Peki, tüm hazırlıkları tamamlanan etkinliklerin ertelenme sebebi ne? İşte haberimizin devamı...
"Gazze'deki İnsanlık Dramı"
Sergi, imza günleri ve konserlerin olacağı 100.yıl etkinlikleri, Gazze'de yaşanan olaylar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
TRT, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi."
Ertelenen tüm konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleşeceği tarih önümüzdeki günlerde açıklanacak. Tüm hazırlıkları tamamlanan etkinliklerin ertelenme kararı, sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.
Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Model Tanıtıldı: Fiat Fiorino
Dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ve Türkiye’deki hafif ticari araç pazarının da en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat, özel seri otomobillere önem vermeye başladı.
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