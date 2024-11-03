Samsung'dan Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon Modeli Geliyor: Yeni Galaxy Z Flip FE Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Katlanabilir akıllı telefon pazarının öncülerinden Samsung, rekabetin her geçen gün arttığı piyasayada liderliğini kaybetmemek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket son olarak, yüksek fiyat bandı nedeniyle pek çok kullanıcının tercih etmediği Galaxy Z ailesine yeni bütçe dostu bir model eklemeye karar verdi.

Uygun Fiyatlı Yeni Galaxy Z Flip FE 2025'te Piyasaya Sürülecek

Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın düşük satış rakamlarının ardından bütçe dostu katlanabilir akıllı telefon pazarına daha çok odaklanan Samsung, bu alanda üreteceği yeni ürünü için çalışmalara başladı. Galaxy Z Flip FE olarak adlandırılacak yeni uygun fiyatlı cihaz, Z Fold 7 ve Flip 7 modelleri ile birlikte 2025 yılında piyasaya sürülecek.

Uygun fiyatına bağlı olarak daha mütevazi özelliklerle karşımıza çıkacak yeni Galaxy Z Flip FE'nin, kısmen eski bir işlemci seti ile gelmesi ve 256 GB yerine 128 GB’lık bir depolama seçeneğine sahip olması bekleniyor. Bunlara ek olarak telefonun daha düşük çözünürlüklü bir kamera modülüne sahip olacağı da ortaya atılan iddialar arasında.

Yeni Z Flip FE modelinin fiyatı ile ilgili net bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. Sektörek kaynaklar, yeni cihazın Motorola Razr 2024 gibi giriş segment cihazlarla rekabet edeceğini, bu nedenle 600 ila 700 dolar bandında bir fiyata satışa sunulabileceğini öne sürüyor.

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