Samsung, Telefonları Bilgisayara Çeviren DeX Uygulamasını Kaldırıyor: İyi de Neden?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni ara yüzü OneUI 7 için son hazırlıklarını tamamlıyor. Ünlü şirket, son olarak beraberinde önemli Samsung araçlarının kaldırılacağı yeni güncelleme ile birlikte sevilen DeX uygulamasına da veda edileceğini duyurdu.

Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde yer alan DeX uygulaması, temelde cihazınızı bir Windows bilgisayara dönüştüyor ve dosya paylaşımı gibi birçok işlemi kolaylaştırıyordu. Peki ne oldu da Samsung, bu sevilen uygulamayı kaldırma kararı aldı?

Samsung Kullanıcıları DeX Yerine Yenilenen "Telefonum" Uygulamasını Kullanabilecek

Güney Koreli firmanın açıklamalarına göre, kullanıcılar DeX uygulamasının kaldırılmasının ardından Windows bilgisayarlarda yer alan "Telefonum" uygulamasından yararlanabilecek.

Söz konusu uygulama, tıpkı DeX gibi kullanıcıların bilgisayarı ile telefonu arasında dosya paylaşımına ve cihazlara gelen bildirimleri tek bir yerden görüntüleyebilinmesine imkan tanıyor. Ayrıca, uygulamanın bilgisayarlar üzerinden telefon ve tabletlerdeki aplikasyonların kullanılabilmesini mümkün kıldığını da belirtelim.

Bu bağlamda DeX'in Telefonum uygulamasından pek de farklı kalır bir yanının olmadığını söyleyebiliriz. Öte yandan DeX'in tam anlamıyla kaldırılmayacağını da ekleyelim. Uygulamanın cihazınızı klavye ve fare bağlayarak küçük çaplı bir bilgisayara dönüştürebilmenizi sağlayan DeX eklentisi hala aktif olarak Galaxy telefon ve tabletlerde hizmet vermeye devam edecek.

Peki siz DeX uygulamasının kaldırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...