Samsung Galaxy Kullanıcıları, Araçlarını Telefonları Üzerinden Kontrol Edebilecek!

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Samsung, geliştirdiği dijital hizmetlerini otomotiv ve günlük yaşam gibi pek çok alana genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak sevilen Samsung Cüzdan uygulamasının sevilen Dijital Anhatar özelliği için Audi ile bir iş birliği sağladı. İki firma arasında yapılan anlaşma kapsamında Galaxy telefonlar, Audi araçlar için bir fiziksel anahtar gibi çalışabilecek!

Galaxy Kullanıcıları, Telefonlarıyla Araçlarının Kilidini Açıp Çalıştırabilecek!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon kullanıcılarına sunduğu Cüzdan isimli dijital servisine bir yeni özellik daha ekledi. Dev şirket, halihazırda Genesis, BMW ve Kia gibi pek çok marka ile uyumlu çalışan "dijital anahtar" hizmeti için Audi ile de anlaşma sağlandığını duyurdu. Buna göre Galaxy kullanıcıları artık Audi araçları da telefonları üzerinden kontrol edebilecek.

Galaxy cihazlarında uzun bir süredir kullanılan Dijital Anahtar özelliği, kullanıcıların sahip olduğu araçlara telefonları üzerinden de erişebilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, çalıştırma, kilitleme ve bagaj açma gibi araç anahtarı üzerinden yapabildiği pek çok işlemi Samsung Cüzdan uygulaması üzerinden de gerçekleştirebiliyor.

Dilediğiniz zaman aracınız için oluşturduğunuz anahtarı aileniz veya arkadaşlarınız ile de paylaşmanızı sağlayan yeni Dijital Anahtar özelliğinin, güvenlik alanında EAL6+ standartlarıyla geliştirdiğini belirtmekte fayda var. araçlarla bağlantı için UWB teknolojisini kullanan özellik, telefonunuzun çalınması gibi durumlarda Samsung Find hizmeti aracılığıyla kolayca devre dışı bırakılabiliyor.

Samsung, halihazırda pek çok marka araç için kullanılabilen Dijtal Anahtar servisinin önümüzdeki ay Avrupa bölgesinde Audi otomobillerini de desteklemeye başlayacağını açıkladı. Özelliğin Galaxy S20 serisinden Galaxy Z Flip 6’ya kadar tüm Galaxy modellerinde kullanılabilindiği bildiriliyor.

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