Samsung'dan Ekranlı Akıllı Gözlük Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung, yeni bir akıllı gözlük üzerinde çalışıyor. Bu gözlük bir ekrana sahip olacak. Daha önce hakkında çok fazla ayrıntı yoktu ancak yeni ortaya çıkan bilgiler, tam olarak nasıl çalışacağını ortaya koydu. Cihaz, ihtiyacınız olan tüm bilgileri gözünüzün önüne getirecek.

Samsung'un Ekranlı Akıllı Gözlüğünün Tasarımı Nasıl Olacak?

İddiaya göre şirket, ekrana yoğunlaşan kendi şirketi Samsung Display'den gözlük çerçevesine sığabilecek çok küçük bir ekran geliştirmesini istedi. Hedefte ise 0,2 inçten küçük bir ekran var. Micro-OLED ya da LED tabanlı teknolojiler üzerinde duruluyor. Telefon ekranı gibi renkli ve parlak bir ekran yerine daha çok 4-bit gri tonlamalı basit bir ekran düşünülüyor.

Samsung'un Ekranlı Akıllı Gözlüğü Neler Sunacak?

Samsung'un yeni akıllı gözlüğü, fotoğrafa bakmak ya da video seyretmek gibi amaçlarla kullanılan bir ekrana sahip olmayacak. Bunun yerine bildirim, kısa yazılar, yönlendirme okları, uyarılar ve basit bilgiler sunacak. Özellikle yönlendirme okları oldukça önemli. Bu, size yol tarifi yapacak. Örneğin bir rota belirlediyseniz nerede döneceğinizi anlık olarak görebilecek, buna göre hareket edebileceksiniz. Daha önce hiç gitmediğiniz yerde gezerken oldukça kullanışlı olacağı aşikâr.

Ekranın tek göz için mi yoksa iki göz içinde mi olacağı şimdilik kesinleşmedi. Tek gözden yana tercih yapılırsa ekran sadece bir camın üzerinde olacak. Bu durumda Meta'nın ekranlı gözlük yaklaşımına benzer bir gözlük ortaya çıkacaktır. Çift gözden yana tercih yapılırsa her iki camda da ekran kullanılacak.

Samsung'un Ekranlı Akıllı Gözlüğü, Telefona Gerek Bırakmayacak mı?

Samsung, en azından bu akıllı gözlük özelinde telefonun yerini almayı düşünen bir cihaz planlamıyor. Telefon yine gerekli olacak. Gözlük sadece telefondan gelen bilgileri hızlıca görmenizi sağlayacak yardımcı bir ekran işlevi görece. Örneğin yürürken boynunuzu büküp telefona bakmak yerine direkt karşıya bakarak nereye dönmeniz gerektiğini bileceksiniz.

Editörün Yorumu

Akıllı gözlük pazarı her geçen gün daha da büyüyor. Meta, şimdiye kadar pazarın en güçlü ismi oldu. Samsung'un zamanlamasını ise oldukça doğru buluyorum. Henüz tam olarak yaygınlaşmış değil ama birçok rakip şirket şimdiden hazırlıklara başlamış durumda. Sızıntılara göre bunların arasında Apple gibi teknoloji devleri bile bulunuyor.

Bu ürün özelinde yorum yapmak gerekirse, Samsung'un akıllı gözlüğünün özellikle telefona olan bağlılığı büyük ölçüde ortadan kaldıracağı için tercih edilebileceği kanaatindeyim. Elbette ki tamamen telefon gereksinimini bitirmeyecek fakat yol tarifi ve benzeri ipuçları için telefona bakmaya gerek bıraktırmayacak olması bile en azından şimdilik ürünün değerini artırıyor.

Tabii, burada akıllı gözlüğün ne kadar ağır ve kalın olacağı da önemli. Samsung'un planlarına göre çok fazla rahatsız etmeyecek bir ürün üzerinde çalışılıyor. Eğer bu kriteri karşılar ve pil ömrü açısından da rakiplerinin önünde konumlanırsa ilgi görme olasılığı yüksek.