Samsung'un Gelmiş Geçmiş En Büyük Ekranlı Televizyonu Tanıtıldı!

CEDIA Expo 2023 etkinliğinde Samsung'un en büyük ekranlı televizyonu tanıtıldı. Şirketin büyük ekranlı QLET TV serisine bir yenisi daha eklendi.

65 inç, 75 inç ve 85 inç 8K QN900C Neo QLED TV serisinin ardından 98 inçlik Class QN990C Neo QLED 8K TV modelinin üretilmesi, Samsung'da yeni bir devrin başlangıcı olacak.

Ne Zaman Çıkacak?

Samsung'un yapay zekâdan destek alarak ürettiği 8K kalitesindeki televizyonunu, 15 Eylül'de satışa çıkarması bekleniyor. Televizyonun Quantum Mini LED sayesinde bir milyarın üzerinde renk ürettiği biliniyor.

Televizyonun en önemli özelliklerinden bir tanesi ultra görüntüleme açısı teknolojisi ile üretilmiş olması. Ekrandaki parlama önleyiciler sayesinde ışığın yansıması engelleniyor ve böylece televizyondaki görüntü her açıdan net bir şekilde izlenebiliyor.

Tamamı metal tasarımdan oluşan televizyonun ses sistemi de oldukça dikkat çekiyor. Ses kalitesi için Ultra Viewing Angle ve Dolby Atmos olarak bilinen üç boyutlu ses teknolojisi kullanılıyor.

Ultra ince montaj parçasıyla birlikte teslim edilen 98 inç 8K Neo QLED TV'nin fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, televizyonun geliştirilmiş özellikleri sayesinde kullanıcılarına hem en büyük hem de en kaliteli seyir keyfini sunmak istiyor.

Peki siz Samsung'un şimdiye kadar ürettiği en büyük televizyonu olan 98 inç Class QN990C Neo QLED 8K televizyonunu beğendiniz mi? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.