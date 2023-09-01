Samsung Galaxy S24 Ultra 200 MP Sensörle Gelebilir!

Galaxy S24 serisiyle ilgili söylentiler her geçen gün artıyor. Bugünlerde markanın 200 megapiksel kamera sensörü getirebileceğini duyuyoruz. Bu bazıları için hayal kırıklığı olabilir çünkü çoğu kişi 1 inçlik bir sensör bekliyordu ancak Güney Koreli teknoloji devinin başka planları var gibi görünüyor.

S24 Beklentilerin Üzerinde Mi Olacak?

Edinilen son bilgilere göre Galaxy S24 Ultra, 200 megapiksel ISOCELL HP2SX sensörle gelebilir. Kaynak, yeni sensörün Galaxy S23 Ultra'da ilk kez tanıtılan yükseltilmiş ISOCELL HP2 olarak görev yapacağını iddia ediyor. Halen 1/1,3 inçlik bir sensör olduğundan ve 0,6 µm bireysel piksel boyutuna sahip olduğundan yüzey alanı değişmemiştir diyor.

Galaxy S23 Ultra'nın da kamerasının piyasadaki en iyilerden biri olduğunu düşünüyor bir çok kullanıcı. Galaxy S24 Ultra mükemmel bir cihaz olacak şekilde şekilleniyor ve bunu Galaxy S23 Ultra'ya göre büyük bir yükseltme olarak adlandırılmasa da, hala Galaxy S22 Ultra'yı kullananlar için iyi bir değişiklik olacak ve her alanda mükemmel performansı olacağı kesin.

Son birkaç ayda cihazla ilgili pek çok söylenti ortaya çıktı ve bunlardan bazıları gerçekten ilgi çekici. Şu ana kadar yeni telefonun, kavisli ekrandan büyük bir farkla düz bir ekran sunabileceği görülüyor. Samsung ayrıca yeni amiral gemisi için titanyum çerçeve kullanabilir.

Pek çok söylenti olduğu doğru gerçekleri tanıtımı yapıldığında göreceğiz? Peki sizin ilk izlenimleriniz neler? Bizimle paylaşabilirsiniz.