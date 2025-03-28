Samsung Eski Telefonları Alıp Galaxy S25’e Dönüştürüyor (Video)

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak iletişimden tutun da finansal işlemlerimize kadar her alanda kullandığımız bu cihazlar her ne kadar bize büyük faydalar sağlasa da doğa için oldukça zararlı. Neyse ki Samsung, eski Galaxy telefonları yenilerine dönüştürerek bu duruma bir nebze de olsa engel oluyor.

Eski Bataryalarınız Yeni Samsung Telefonlarda Yeniden Hayat Buluyor

Samsung, Ocak ayında tanıttığı Galaxy S25 serisiyle birlikte Döngüsel Pil Tedarik Zinciri programını da duyurdu. Bu proje, eski Galaxy telefonların bataryalarını geri dönüştürerek yeni S25 modellerinde kullanmayı hedefliyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor?

Samsung’un Vietnam’daki tesisleri yılda yaklaşık 200 ton atık pil malzemesi topluyor. Elbette ki süreç bununla bitmiyor. Bataryalar güvenlik nedeniyle önce deşarj ediliyor ve ardından küçük parçalara ayrılıyor. Parçalanan malzemeler "siyah toz" adı verilen bir maddeye dönüştürülüyor ve buradan kobalt çıkarılıyor

Geri kazanılan kobalt, katot malzemesi olarak kullanılıp S25’lerin bataryalarında kullanıyor. Bilmeyenler için Kobalt, lityum-iyon bataryaların stabilitesini ve performansını artırıyor. Ayrıca metaryal sonsuz kere geri dönüşebiliyor. Yani bir gün Galaxy S25'te kullandığınız batarya Galaxy S30 olarak yeniden hayat bulabilir.

Belirtmekte yarar var ki diğer pek çok akıllı telefon üreticisi de sıfır emisyon gibi hedeflerle çevreyi korumak için çeşitli hedeflere sahip. Ancak Samsun, Döngüsel Pil Tedarik Zinciri programıyla herkesin bir adım önünde gibi duruyor.