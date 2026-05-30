Samsung'dan Sürpriz Hamle: Dokuz Yıllık Telefonlar İçin Güncelleme Yayınladı!

Akıllı telefon üreticileri yazılım desteği sona eren modeller için bazen sürpriz yamalar yayınlayabiliyor. Samsung'da kısa bir süre önce buna benzer bir hamle yaptı. Güney Koreli marka 2021'de desteği kesilen üç telefonu için beklenmedik bir güncellemeyi kullanıma sundu. İşte merak edilen detaylar!

Güncelleme Alan Eski Samsung Telefonları Hangileri?

Samsung, 2017'de kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy S8, S8+ ve Note 8 için sürpriz bir güncelleme yayınladı. Hatırlanacağı üzere söz konusu modeller 2021'de yazılım desteğini kaybetmişti. Yani beş senedir güncelleme almıyorlar. Peki Güney Koreli markanın bu telefonlar için yayınladığı güncelleme neleri beraberinde getiriyor?

Tahmin edebileceğimiz gibi bu bir güvenlik veya Android güncellemesi değil. Şu an için kesin bir detay olmasa da yamanın bazı sistem iyileştirmeleri getirdiği tahmin ediliyor. Kısacası Galaxy S8, S8+ ve Note 8'in Android sürümünde herhangi bir değişiklik yok. Benzer şekilde güvenlik sürümünde de bir değişiklik söz konusu değil.

Güncelleme Desteğini Kaybeden Telefonlara Ne Oluyor?

Akıllı telefon üreticileri piyasaya sürdüğü ürünlere belirli bir süre yazılım desteği sağlıyor. Bu modeller belirlenen süre boyunca Android ve güvenlik yamalarıyla güncel tutuluyor. Ancak bu süre dolduğunda yani cihazlar donanımsal olarak yeni sürümleri çalıştıramaz hale geldiğinde yazılım desteği kesiliyor. Bundan sonra cihazlar artık Android veya güvenlik güncellemesi almıyor.

Güncelleme Desteği Kesilmiş Bir Telefonu Kullanmak Mantıklı mı?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere yazılım desteğini kaybeden bir telefon geliştiriciden artık Android veya güvenlik güncellemesi almıyor. Bu da doğal olarak bu cihazların tehditlere karşı daha savunmasız hale geldiği anlamına geliyor. Zira markalar her yeni güncellemeyle kullanıcı güvenliğini artırıyor. Maalesef yazılım desteği biten modeller bundan faydalanamıyor. Bu nedenle üreticisi tarafından emekli edilmiş modelleri kullanmak güvenlik açısından risk oluşturuyor diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Samsung'un yazılım desteği sona ermiş modelleri için yeni bir güncelleme yayınlaması güzel bir gelişme. Bu da her ne kadar desteğini kaybetse bile bu gibi cihazların tam anlamıyla göz ardı edilmediğinin bir kanıtı diyebilirim. Tabii bu tür yamalar yazıda da belirttiğim üzere herhangi bir özellik getirmiyor.