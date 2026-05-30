16 GB RAM'li Bilgisayar Duyuruldu! 19 Saate Kadar Pil Ömrü Sunacak

Acer, Swift Air 14'ü duyurdu. Böylece dizüstü bilgisayarın özellikleri belli oldu. Fiyat ise henüz açıklanmadı. Laptopta Intel tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci, düşük güç tüketimiyle öne çıkıyor. Bilgisayar, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece PC'yi gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Acer Swift Air 14'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 350 nit

350 nit Renk Gamı: %100 sRGB

%100 sRGB İşlemci: Intel Core 7 350

Intel Core 7 350 Ekran Kartı: Intel Xe3 entegre GPU

Intel Xe3 entegre GPU RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 512 GB'a kadar SSD

512 GB'a kadar SSD Batarya: 70 Wh (19 saate kadar)

70 Wh (19 saate kadar) Kamera: Full HD

Full HD Portlar: 2 x USB Type-C, 1 x USB 3.2 Type-A ve 1 x ses girişi

2 x USB Type-C, 1 x USB 3.2 Type-A ve 1 x ses girişi Ağırlık: 1,25 kg

1,25 kg Kalınlık: 12,9 mm

Acer Swift Air 14'ün Ekran Özellikleri Neler?

14 inç ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayar, 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor.

120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir.

Dizüstü bilgisayar yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor.

Acer Swift Air 14'ün İşlemcisi Nasıl?

Bu işlemcide iki adet performans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda altı adet çekirdek mevcut. Düşük güç tüketimiyle dikkatleri üzerinde toplayan işlemci, bu sayede pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. 4.8 GHz hıza ulaşabilen işlemcide ofis uygulamalarını kullanmak, video izlemek ve temel fotoğraf düzenleme gibi aktiviteler sorunsuz şekilde yapılabiliyor.

Acer Swift Air 14'ün Ekran Kartı Nasıl?

Dizüstü bilgisayarda Intel Xe3 entegre ekran kartı mevcut. 2.6 GHz hıza kadar ulaşabilen Intel UHD Xe3, her ne kadar Undertale, Half Life 2 ve Left 4 Dead 2 gibi eski oyunları oynatabilse de oyun oynamak için ideal bir ekran kartı olmadığını belirtmek gerekiyor. Bu ekran kartı, video izleme ve temel fotoğraf düzenleme işleri için uygun olacaktır.

Acer Swift Air 14 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Acer'ın dizüstü bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acer Swift Air 14'ün de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Acer Swift Air 14'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Acer Swift Air 14'ün oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını belirteyim. Bu bilgisayar hem öğrenciler hem de ofis çalışanları için oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Bu da bilgisayar kullanımını doğrudan olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca 1,25 kilogram ağırlığında olan laptop, gün içinde kolayca taşınabilecek.