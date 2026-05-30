En Çok Beklenen Oyunlardan Biri Ertelendi! Yeni Tarih Verildi

Oyuncuların piyasaya sürüleceği günü iple çektiği oyunların başında gelen Fable için beklenmedik bir karar alındı. Xbox'ın resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda oyunun çıkış tarihinin daha ileri bir tarihe aldığı belirtilirken çıkışını tam olarak ne zaman gerçekleştireceği ve bu kararın arkasında nasıl bir sebep olduğu da açıkça ifade edildi.

Fable Ne Zamana Ertelendi?

Xbox'ın resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre Fable'ın çıkış tarihi Şubat 2027'ye ertelendi. Oyunun normalde 2026 yılının Eylül ya da Kasım aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyordu fakat son açıklama ile oyunun 2026 yılında artık piyasaya sürülmesinin imkânsız olduğunu gösterdi.

Fable Neden Ertelendi?

Fable'ın ertelenmesinin arkasındaki başlıca sebep olarak rekabet endişesi öne çıkıyor. Bu yıl oyun sektöründe epey bir hareketlilik söz konusu olacak. Öyle ki son derece büyük bir hayran kitlesine sahip olan serilerin yeni oyunları piyasaya sürülecek. Xbox, aynı dönemde piyasaya çok sayıda büyük bütçeli yapımın sürülmesinin rekabet etmeyi zorlaştıracağını ve Fable'ın bunların gölgesinde kalacağını düşünüyor.

Xbox'ın paylaşımında da görülebileceği üzere normalde planlanan çıkış tarihine birçok yapım denk geliyor. Bu yılın sonuna doğru Grand Thef Auto VI, Gears of War: E-Day, Call of Duty Modern Warfare 4, Halo: Campaign Evolved, Control Resonant ve Star Wars: Galactic Racer oyuncularla buluşturulacak. Xbox, ertelemeye giderek Fable'ın söz konusu dev yapımların arasında etkisini yitirmesini istemiyor. Kendi ifadesiyle "hak ettiği o özel anı" yaşaması yani oyuncu kitlesinin odak noktası hâline gelmesi amaçlanıyor. Bütün ilgi Fable'ın üzerinde olacak, diğer büyük oyunların yanında kaybolmayacak.

Fable Nasıl Bir Oyun Olacak?

Rol yapma oyunları arasına katılmaya hazırlanan Fable, oyuncuların Albion'da kendi karakterini oluşturup istediği gibi yaşam sürebileceği bir yapım olacak şekilde tasarlanıyor. Oyunda çeşitli görevleri tamamlayacak ve kendi hikâyenizi kendiniz yazacaksınız. Oyunda verdiğiniz her karar, hikâyenin gidişatını doğrudan etkileyecek.

Büyü ve ok kullanarak düşmanlara meydan okuyabileceğiniz oyun sadece savaşmaktan ibaret olmayacak. Bunun yanında itibar da kazanmaya odaklanacaksınız. Öte yandan para kazanabilecek, insanlarla etkileşim kurabilecek, hayallerinizdeki gibi bir yaşam sürdürebileceksiniz. Tüm bu özellikleri sayesinde özellikle açık dünya oyunları oynamaktan keyif alanların doğrudan ilgisini çekecek bir yapım olacak.

Editörün Yorumu

Fable'ın bu yıl piyasaya sürüleceğine dair umudumu neredeyse tamamen kaybetmiştim. Geçtiğimiz günlerde Game Pass'e yakında gelecek oyunlar arasında yer alması ile "bir ihtimal bu yıl içinde piyasaya sürülebilir" düşüncesi yeniden belirse de bir yandan da oyunun ertelenme olasılığının hâlâ yüksek olduğunu varsaymaya devam ettim. Geldiğimiz noktada tam da tahmin ettiğim karar alındı. GTA 6 gibi devlerle doğrudan rekabete girmek yerine daha sakin bir dönem tercih edildi. Bu da çok daha uzun bir süre daha bekleyeceğimiz anlamına geliyor.