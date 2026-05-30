Çok Sevilen MMORPG Oyunu Ucuzladı! İndirim Fırsatını Kaçırmayın

MMORPG türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında The Elder Scrolls Online indirime girdi. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz. Peki, The Elder Scrolls Online kaç TL oldu?

The Elder Scrolls Online'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de The Elder Scrolls Online'ın standart sürümü yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi MMORPG oyunları arasında yer alan yapımın standart sürümü 11.99 dolar (549 TL) yerine 2.99 dolar (137 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 4 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Standart sürümün yanı sıra deluxe sürümü de indirime girdi. Yüzde 50 oranında indirime giren deluxe sürümü, Steam mağazasında 41.99 dolardan (1.925 TL) 20.99 dolardan (962 TL) düştü. Bu sürümde oyunun yanı sıra 2025 Content Pass ve önceki sekiz bölüm yer alıyor.

The Elder Scrolls Online Nasıl Bir Oyun?

MMORPG türündeki The Elder Scrolls Online, Elder Scrolls evreninden tanıdığımız Skyrim'den Morrowind'e kadar birçok harita içeriyor. Ana görevler ve yan görevler aracılığıyla Elder Scrolls evreninin hikâyesini keşfediyoruz. Detaylı bir karakter oluşturma sistemine sahip olan yapımda karakter oluştururken sınıf da seçebiliyoruz. Bunlar arasında savaşçı ve büyücü dahil birçok sınıf mevcut.

Oyunda her sınıf her oynanış tarzını üstlenebildiğini belirtelim. Örneğin büyücü sınıfına sahip bir karaktere ağır zırhlar giydirip kılıç ile bir savaşçıya dönüştürebiliyoruz. Oyunda zindan sistemi de mevcut. Zindanların bir kısmında kolayca etkisiz hâle getirilebilen düşmanlar yer alırken zindanların bir kısmında ise oldukça güçlü düşmnalar bulunuyor. Bu düşmanlar için diğer oyuncularla iş birliği yapmak gerekiyor. Her oyuncunun seçtiği sınıfın özelliklerini doğru şekilde kullanması gerekiyor.

ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilen oyun 2014 yılında satışa sunuldu. 80 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda. Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği yapım, etkileyici atmosferi ve başarılı hikâyesiyle öne çıkıyor.

The Elder Scrolls Online'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 2300 / AMD FX4350

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 560 / AMD Radeon 6870.

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

The Elder Scrolls Online'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 2300 / AMD FX4350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

The Elder Scrolls Online Kaç GB?

The Elder Scrolls Online'a bilgisayara yüklenebilmesi için en az 150 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Bu sayede kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

MMORPG türündeki oyunları seven biri olarak The Elder Scrolls Online'ı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Kendi deneyimime göre bu oyun arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli oluyor. Başarılı oynanış sistemine ve etkileyici atmosfere sahip olan oyunda her sınıfın yalnzıca bir oynanış tarzıyla sınırlı kalmamasının da önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum.