Örümcek Adam Efsanesi Stan Lee'nin Sesi Klonlandı! Herkes Erişebiliyor

Ses odaklı yapay zeka modellerine odaklanan şirket ElevenLabs, büyük ses getirecek bir iş birliğine gitti. Spider-Man ya da Türkçe karşılığı ile Örümcek Adam'ın dünya genelinde oldukça popüler hâle gelmesinin başlıca sebeplerinden biri olan görülen Stan Lee'nin sesini klonlandı.

Stan Lee'nin Sesi ile Ne Yapılabilecek?

ElevenLabs, Örümcek Adam'ın yaratıcısı (Steve Ditko ile birlikte) olarak bilinen Stan Lee'nin sesinin ElevenLabs Iconic Marketplace ve Eleven Reader uygulaması üzerinden erişilebilir hâle geldiğini açıkladı. Lee'nin ses klonu özellikle onun karakterini yansıtacak profesyonel kayıtlar kullanılarak oluşturuldu. Bu da kullanıcılar tarafından herhangi bir metnin Lee tarafından seslendirilmesine imkân sağlandığı anlamına geliyor.

ElevenLabs Iconic Marketplace, ElevenLabs'in tıpkı Stan Lee gibi dünya çapında tanınmış kişilerin lisanslı seslerinin yer aldığı bir platformdur. Aynı şirket tarafından geliştirilen bir metin seslendirme uygulaması olan Eleven Reader ise PDF, EPUB ve benzeri formatlardaki kitapların doğal insan sesi ile okunmasını sağlar.

Kullanıcılar, bir kitabı, makaleyi ya da herhangi bir konudaki düz yazıyı Lee'ye okutabilecekler. Ses tonu tıpkı onun orijinal konuşma biçimindeki gibi olacak. Hem tonlama hem duraksamalarla kullanıcıları geçmiş yıllara götürecek ve yeniden o günleri yaşamasına imkân sağlayacak.

Stan Lee'nin Sesi ile Neler Yapılmasına İzin Verilmiyor?

Stan Lee'nin klonlanan sesi ticari amaçla kullanılamayacak. Örneğin onun sesiyle bir kitabı özetlediğiniz video veya podcast yayınlayamayacaksınız, bu durum kullanım koşullarını ihlal edecek ve telif hakkı ihlali ile sonuçlanacak. O yüzden sadece eğlenmek ve benzeri kişisel kullanım amaçları doğrultusunda tercih edilebilecek.

ElevenLabs, Stan Lee'nin sesinin kötüye kullanımını önlemek için gelişmiş filtreleme sistemini devreye aldı. Onun klonlanan sesi ile hakaret, nefret söylemi ya da onun imajına zarar verebilecek başka herhangi bir olumsuz söz söyletmek, izin verilmeyen kullanım şekilleri arasında yer alıyor.

Benzer şekilde Stan Lee'nin sesini kullanarak sahte ses kayıtları oluşturmak ve bunları insanları kandırıp ödeme yapmalarını sağlamak gibi dolandırıcılık faaliyetleri yürütmek için kullanılmasına izin verilmiyor. Stan Lee'nin asılsız iddialarda bulunmasını sağlamak ya da onun sanki birilerini hedef alıyormuş gibi göstermek yasak. Bunlar zaten büyük ölçüde sistem tarafından engelleniyor ama bir şekilde yolunu bulup söz konusu yasakları ihlal eden kişiler de ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.

ElevenLabs, Stan Lee İçin Başka Neler Yaptı?

ElevenLabs sadece yazıyı sese çeviren ya da ses klonlama gibi hizmetler sunan bir şirket değil. Buna ek olarak yapay zeka ile müzik oluşturma imkânı da sunuyor. Şirket, bu aracı üzerinden özel müzik tarzları da sunuyor. Hatta Stan Lee için de onun geçmişte oluşturduğu dünyalara götüren iki özel müzik tarzı eklendi.

Bunlardan ilki, Superhero Swells. Süper kahramanın kostümüyle ilk kez gökyüzüne doğru yükseldiği o anı hissettiriyor. Diğer müzik tarzı, Retro Hero Fanfare. Eski süper kahraman filmlerinde çalınan eğlenceli müzikleri elde etmeyi sağlıyor. Şu anda bu müzik tarzları ile oluşturulan müzikler, ElevenLabs kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Editörün Yorumu

Stan Lee'nin sesinin klonlanmasının ve bunun Lee'nin sesiyle okunan kitapları dinleme gibi avantajlar sağlamasının özellikle hayranları için çok büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Onun meşhur sözlerini bizzat kendi ağzından çıkıyormuş gibi duymaya devam edebilmek, bana göre teknolojinin olumlu yönlerinden biri.