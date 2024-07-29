Samsung Telefonların Yeni İşlemcisi Performans Testinde!

Samsung cephesinde gözler her geçen gün yaklaşan Galaxy S25 serisine çevrilmiş olsa da, orta segment için de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şirketin 2021 yılında amiral gemisi telefonlara güç veren Qualcomm Snapdragon 888 ve Exynos 2100 seviyesinde bir performans sunan: Exynos 1580 adlı bir işlemci üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Samsung Exynos 1580 Özellikleri

2024 yılında neden üç yıl önceki performansı sunan bir işlemci geliştiriliyor? sorusunun cevabı oldukça basit: Bu yeni işlemci orta seviye telefonlara güç verecek. Exynos 1580'in detaylarına baktığımızda bir adet 2.91 GHz, üç adet 2.6 GHz ve dört adet 1,95 GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdekli yapıda olduğunu görüyoruz.

Geekbench 5 ile gerçekleştirilen tek çekirdek testinden 1046 puan alan yeni işlemcinin çoklu çekirdek puanı 3678 olarak açıklandı. 2021 yılında 5 nm FinFET teknolojisi kullanılarak üretilen amiral gemisi işlemciler de benzer skorlar elde ediyordu.

Exynos 1580'in Mart 2024'te Galaxy A55 ile gelen Exynos 1480'e benzer şekilde Galaxy A56 ile birlikte piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Bu işlemciyi dikkat çekici hale getiren detay: üç kümeli CPU çözümü kullanan ilk orta sınıf Exynos platformu olması olacak.