Dünyanın İlk 2nm Akıllı Telefon İşlemcisi Samsung Exynos 2600 Oldu

Samsung, Exynos 2600'ün dünyanın ilk 2nm akıllı telefon işlemcisi olacağını resmen doğruladı. Bu gelişme, Apple, Qualcomm ve MediaTek gibi rakiplerinin hala 3nm teknolojisinde kalması nedeniyle Samsung'u rakiplerinin önüne geçirdi. Galaxy S26 serisinde kullanılması beklenen yeni işlemci, performans ve verimlilik konusunda zirveye oynayacak.

Exynos 2600 Dünyanın ilk 2nm İşlemcisi Oldu

Samsung, bugün gerçekleştirdiği 2025 ikinci çeyrek kazanç toplantısında önemli bir duyuru yaptı. Buna göre Exynos 2600, dünyanın 2nm üretim sürecinde üretilecek ilk işlemcisi olacak. Yeni işlemcinin teknik özellikleri oldukça etkileyici görünüyor.

Sızdırılan bilgilere göre Exynos 2600, 10 çekirdekli bir CPU yapısına sahip olacak. Bu yapı bir ana çekirdek, üç büyük çekirdek ve altı küçük çekirdekten oluşuyor. İşlemcinin Eclipse 960 GPU'su ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite'in Adreno 830 grafik biriminden yüzde 15 daha güçlü performans sunuyor.

Samsung'un bu hamlesi sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda stratejik bir zafer olarak değerlendiriliyor. Şirketin Tesla ile 16,5 milyar dolarlık 2nm çip anlaşması imzalaması, yarı iletken pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Bu büyük anlaşma, diğer müşterilerin de Samsung'un üretim tesislerine yönelmesini sağlayabilir.

Galaxy Z Fold 7'nin başarısı ve Galaxy S26 serisinin önemli iyileştirmeler getirmesi beklentisiyle, 2025-2026 yılları Samsung için parlak görünüyor. Akıllı telefon işinde güçlü performans gösteren şirket, çip pazarındaki zorluklarını da aşmaya hazırlanıyor.

Exynos 2600'ün Snapdragon 8 Elite Gen 2 karşısındaki performansı ise merak konusu. İki işlemci arasındaki rekabet, kullanıcılar için daha iyi performans ve enerji verimliliği anlamına geliyor. Lansmana yaklaştıkça, yeni işlemci hakkında daha fazla detay ortaya çıkması bekleniyor.