Samsung'dan Kullanıcıları Kızdıran Karar! One UI 8 Nerede?

Samsung kullanıcıları bir kez daha güncelleme nöbeti başladı. Şirketin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Flip 7 FE kutudan Android 16 tabanlı One UI 8 ile çıkarken küçük bir servet karşılığı satılan Samsung Galaxy S25 serisi hala One UI 7 ile çalışıyor. Her ne kadar şirket bunun yakın zamanda değişeceğini söylese de alınan son erteleme kararı kullanıcıları kızdıracak gibi duruyor.

Samsung Galaxy S25 Kullanıcıları One UI 8 İçin Bekleyişte

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S25 serisine One UI 8 güncellemesi sunmak için test süreçlerini başlatan Samsung, bu süreci uzatma kararı aldı. Şirket bir süredir merakla beklenen One UI 8 Beta 4'ün ertelendiğini açıklayarak önümüzdeki hafta yayınlanacağını duyurdu. Yaşanan gecikme için özür dileyen Samsung, amaçlarının daha stabil bir deneyim sunmak olduğunun altını çizdi.

Mayıs ayında başlayan beta programında yaklaşık iki haftada bir yeni sürüm yayınlanıyordu. Her yeni beta sürümü ise beraberine performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri getiriyordu. Ancak üçüncü beta güncellemesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen stabil sürüm hala gelmedi. Bu durum kullanıcılarda hayal kırıklığı yarattı.

Samsung'un bir önceki sürüm olan One UI 7 konusunda da üst üste hatalar yapmış olması durumu sadece kötüleştirdi. Bildiğiniz üzere Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi beklenenden çok daha geç çıkmış ve Galaxy S24 gibi güncel modellere bile gelmesi çok uzun sürmüştü. Tam Samsung bütün sorunları çözdü derken aynılarının One UI 8'de yaşanması da oldukça tatsız.

One UI 8'in getirdikleri ise One UI 7'ye kıyasla biraz daha sınırlı. Yapay zeka özellikleri, yenilenen DeX modu ve Now Brief ile Now Bar gibi pek çok alanda iyileştirmeler bu güncellemeyle beraber kullanıcılara sunuluyor. Yani yeni sürümle köklü değişiklikler bekliyorsanız hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.