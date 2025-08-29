Samsung Gaza Bastı: Yeni İşlemcisi Performans Testinde!

Yonga seti dünyasında rekabet kızışıyor. Özellikle Samsung ve Qualcomm arasındaki performans yarışı, yeni çıkan her işlemciyle birlikte daha da dikkat çekici hale geliyor. Son zamanlarda ise Samsung’un geliştirmekte olduğu yeni nesil Exynos 2600 işlemcisi yakından takip ediliyor. Sunması beklenen performans nedeniyle merak ediliyor.

Henüz resmi olarak duyurulmayan Exynos 2600, Geekbench performans testinde ortaya çıktı. Benchmark sonuçları, teknoloji dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Öyle ki Qualcomm imzalı güçlü işlemciyi geride bıraktı. İşte ayrıntılar...

Exynos 2600, Snapdragon 8 Elite’i Geride Bıraktı

Samsung’un gelecek yıl tanıtması beklenen ve Galaxy S26 serisinde kullanabileceği iddia edilen Exynos 2600, Geekbench testinde resmen şov yaptı. Paylaşılan sonuçlara göre yeni yonga seti tek çekirdekte 3.309, çok çekirdekte ise 11.256 puan elde etti. Bu skorlar yalnızca rakiplerine değil, aynı zamanda Samsung’un bir önceki nesil işlemcisine kıyasla da oldukça yüksek.

Karşılaştırmak gerekirse Galaxy S25 modellerinde yer alan Snapdragon 8 Elite’in tek çekirdekte 2.900, çok çekirdekte ise 9.300 puan aldığı biliniyor. Buna göre Exynos 2600, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisini yaklaşık yüzde 13 ila yüzde 17 oranında geride bırakmış görünüyor.

Öte yandan Galaxy Z Flip 7’de kullanılan Exynos 2500 ise 2.500 tek çekirdek ve 8.100 çok çekirdek puanıyla yeni yonga setinin oldukça gerisinde kalıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Exynos 2600'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.