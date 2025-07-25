Samsung'un Yeni İşlemcisi Hayal Kırıklığına Uğrattı

Samsung'un 2nm GAA (Gate-All-Around) teknolojisiyle geliştirdiği ve henüz resmi olarak tanıtmadığı gelecek nesil mobil işlemcisi Exynos 2600, test sonuçlarıyla gündemde. Yonga setinin hem saat hızı hem de çekirdek sayısı ortaya çıktı ve performansı ölçüldü. Test sonuçlarında işlemcinin çok da yüksek puanlara erişemediği görülse de son üründe farklı bir performans notuna ulaşması muhtemel, çünkü bu ürün halen prototip aşamasında.

Exynos 2600 Saat Hızı ve Çekirdek Sayısı

Exynos 2600, Geekbench veritabanında görünen S5E9965 model numaralı bir cihazla test edildi. Test edilen prototipin en yüksek saat hızı 3.55GHz seviyesinde kaydedilirken, 1+3+6 şeklinde dağılım yapısı da bu yonga setinin 10 çekirdekli olduğunu gösteriyor. Tüm çekirdeklerin performans odaklı olduğu düşünülüyor. 2nm üretim teknolojisinin önümüzdeki yıllarda büyük talep göreceğini öngören Samsung, verimliliği artırmak için çekirdek yapısını bu yönden aktifleştirmiş.

Exynos 2600 Geekbench Performansı

Android 16 bazlı, 12 GB RAM'e sahip bir modelde test edilen Exynos 2600 mobil işlemcisi; tek çekirdekte 2155, çoklu çekirdekte ise 7788 puan aldı. Geekbench standartında bunlar çok etkileyici puanlar değil ama bu sonuçlar, işlemcinin halen son aşamaya ulaşmadığını kanıtlıyor. Şirketin yılın üçüncü çeyreğine kadar nihai tasarımı tamamlaması ve ardından seri üretime geçmesi bekleniyor.

Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan Geekbench testleri, Exynos 2600 işlemcisinin tüm gücünü pürüzsüz bir şekilde ortaya koyacaktır. İlaveten, test edilen cihazdaki 12 GB RAM'in artık bir standart haline geldiğinin altını çizelim. Muhtemelen Galaxy S26 serisinde de benzer bir konfigürasyona yer verilecek ve son haline erişmiş Exynos 2600 işlemcisiyle performans anlamında güçlü bir çıkış yapılacak.