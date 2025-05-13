Galaxy S26 Serisinde Büyük Değişiklik: Sevilen Model Rafa Kaldırılıyor!

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Apple'ın iPhone serisinin köklü modellerinden Plus'ı düşük satış rakamları nedeniyle seriden kaldıracağı ve yerine farklı bir modeli seriye dahil edeceği ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre önce benzer bir hamle de Samsung cephesinden geldi.

Aktarılanlara göre şirket, Galaxy S serisinde yıllardır yer verdiği “Plus” modeline veda etmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgiler, 2026’da tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisinde Plus modelinin yerini, daha ince bir tasarımla gelecek olan yeni “Edge” versiyonunun alabileceğini gösteriyor.

Galaxy S25 Edge, Plus Modelinin Kaderini Belirleyecek

Son olarak yayınlanan raporlara göre, Samsung'un “NPA” kod adıyla geliştirdiği yeni Galaxy S26 serisi, Standart, Edge ve Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşacak. Ancak bu yapının, önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen Galaxy S25 Edge modelinin satış performansına bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor.

Firmaya yakın kaynaklar, Galaxy S25 serisi için belirlenen satış hedefinin toplamda 37,7 milyon olduğunu ve bu sayının yalnızca 6,7 milyonunun Plus modeli için planlandığını aktarıyor. Bu da Plus modelinin tıpkı iPhone'larda olduğu gibi eskisi kadar popüler olmadığını gösteriyor.

Bu düşük beklentiler doğrultusunda Plus modelinin yerini Edge’in alacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Samsung’un üç modelden oluşacağı iddia edilen Galaxy S26 serisi için ilginç bir şekilde dört farklı OLED ekran üzerinde çalıştığı da gelen son bilgiler arasında. Bu da şirketin Plus modelini tamamen göz ardı etmediği, gerekirse planları yeniden gözden geçirebileceği anlamına geliyor.

Peki siz Samsung'un Plus modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...