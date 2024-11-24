Samsung, Büyük Umutlarla Geliştirdiği Yeni İşlemcisi Exynos 2600'ün Üretimini Durdurabilir!

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Samsung, uzun bir süredir faaliyet gösterdiği çip endüstrisinde pek de iyi günler geçirmiyor. Son olarak şirketin, 2nm süreci ile geliştirdiği yeni işlemcisi Exynos 2600 işlemcisini üretmekte zorlandığı bildiriliyor.

Aktarılanlara göre Güney Kore merkezli teknoloji devi, büyük umutlarla geliştirdiği yeni yonga seti projesini 2nm üretim sürecinde yaşadığı zorluklar nedeniyle rafa kaldırabilir.

Exynos 2600 Üretim Verimliliğinde Sınıfta Kaldı

Sektörek kaynklardan edinilen bilgilere göre Samsung, kısa bir süre önce başladığı Exynos 2600 üretiminde yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle yeni işlemci projesini iptal etmenin eşiğinde. Dev şirket, 2nm üretim süreci ile geliştirilmesini planladığı yeni yonga setinin üretim verimliliğini istenilen seviyelere çıkaramadı. Öyle ki yeni üretilen Exynos 2600'lerin yalnızca yüzde 10 ila 20'si kullanılabilir durumda.

Benzer sorunları geçmişte de yaşayan Samsung, 3nm üretim sürecinin kullanıldığı Exynos 2500 modelinde de oldukça düşük verimlilik oranlarıyla karşılaşmıştı. Şirket, çözümü TSMC gibi büyük çip üreticileri ile iş birliği yapmakta bulmuştu. Uzmanlara göre Güney Koreli teknoloji devi Exynos 2600 için de benzer bir hamle yapabilir.

Öte yandan Samsung, her ne kadar yeni üretim süreçlerinde başarısızlığa uğramış olsa da çip endüstrisindeki yenilikleri takip etmeye devam edecek gibi görünüyor. Firma, kısa bir süre önce 4nm, 5nm ve 7nm üretim teknolojilerinin kullanıldığı tesisleri kapatırken, 2nm sürecine daha fazla yatırım yapmaya başladı.

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